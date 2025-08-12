Vídeos relacionados:

El cantante de música urbana Jesús Manuel Nieves Cortés, conocido artísticamente como Jhayco y Jhay Cortez, fue arrestado este martes en Miami. Según consta en su ficha policial, el artista enfrenta cargos por posesión de cocaína y posesión de cannabis.

Las autoridades fijaron una fianza total de 3,000 dólares, la cual ya fue presentada para su liberación provisional. El documento oficial lo identifica como sospechoso en ambos casos, y hasta el momento no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Jhayco, nacido en Puerto Rico en 1993, es una de las figuras más influyentes del género urbano latino. Ha cosechado numerosos éxitos internacionales como Dákiti junto a Bad Bunny, Fiel con Wisin y Los Legendarios, y En mi cuarto con Skrillex, consolidándose como un referente global del reguetón y el trap latino.

Además, ha sido nominado en múltiples ocasiones a importantes galardones, entre ellos los Premios Grammy Latinos en la categoría de 'Mejor Canción Urbana' por Adicto (junto a Anuel AA, Tainy y Ozuna) y 'Mejor canción de rap/hip hop' por Medusa (con Anuel AA y J Balvin). Su vida personal también ha sido objeto de atención mediática, destacando su pasada relación con la modelo y exactriz Mia Khalifa.

En los últimos meses, el artista también ha generado titulares por sus mensajes en redes sociales. En abril, publicó en X (antes Twitter) la frase: “No voy a sacar más música”, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores. En junio, reforzó esa preocupación con un nuevo mensaje: “Espero que les haya dejado buena música y que siempre me recuerden por el amor que le puse a esto, Los Amo”.

Ahora, esta detención pone de manifiesto que el cantante atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera, en medio de la incertidumbre sobre su futuro artístico y bajo la atenta mirada de un público que, pese a todo, continúa mostrándole apoyo y esperando un regreso a la música.

A continuación, algunas canciones más exitosas de Jhayco:

