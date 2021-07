Mia Khalifa se convierte en tendencia en Cuba tras llamar "basura" a Díaz Canel

La actriz Mia Khalifa Foto © Instagram / Mia Khalifa

La libanesa Mia Khalifa se convirtió en tendencia para los internautas cubanos luego de llamar “basura” al gobernante Miguel Díaz-Canel por lo que consideró un pésimo manejo de la situación epidemiológica en la isla.

“Amigo, eres una basura”, dijo este viernes en Twitter la joven de 28 años, quien fuera una reconocida actriz porno radicada en Estados Unidos. Al mismo tiempo, Khalifa se ofreció para ayudar a Cuba en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país.

“¿Dónde podemos encontrar donaciones organizadas para ayudar a Cuba? Estoy buscando a través del hashtag #SOScuba pero no he tenido suerte”, indicó la ex actriz que se ha vuelto un fenómeno viral entre los cubanos en las redes.

Según la página de Google Trends, el interés por la actriz a lo largo de la jornada del viernes fue en aumento en Cuba, hasta alcanzar el máximo interés en horas de la noche del viernes, momento en que consiguió el valor máximo de interés (100) en apenas cuestión de horas.

Por provincias, la estrella de cine adulto alcanzó el máximo interés en los buscadores de los internautas matanceros (100), seguidos por los usuarios de redes sociales de Ciego de Ávila (87), Camagüey (85), Villa Clara (81), Mayabeque (62) y Santiago de Cuba (47).

Las búsquedas “Mia Khalifa Cuba”, “Mia Khalifa Twitter” o “Mia Khalifa habla de Díaz-Canel”, estuvieron entre las primeras que realizaron los internautas cubanos este viernes, luego de conocer la noticia de las declaraciones hechas por la actriz porno, relacionadas con Cuba y su gobernante, al que llamó Basura, como mismo llaman despectivamente al presidente libanés Michel Aoun, conocido como el General.

“Dios mío, llamamos al presidente libanés "El Basura". ¡Los cubanos y los libaneses tienen mucho en común! Liderazgo corrupto y sanciones estadounidenses que no lastiman a los líderes corruptos, sino a los civiles inocentes”, indicó la joven sobre la compleja crisis energética que sufre el país árabe y las tensiones geopolíticas entre Irán, el propio Líbano y Estados Unidos.

Retirada desde 2015 por “desilusiones con la industria”, Mia Khalifa fue una exitosa actriz porno que con solo dos meses en la plataforma online Pornhub consiguió posicionar su contenido en el top de las búsquedas de esta clase de consumo.

“Supongo que fue mi fase rebelde”, declaró a The Washington Post sobre su paso por la industria del cine para adultos. No fue realmente para mí. Maduré un poco y traté de distanciarme de eso".

El desconocimiento de los cubanos sobre la biografía de la libanesa, así como el exotismo que rodea su procedencia, acentuó el morbo de muchos cubanos que quisieron saber más de una actriz famosa que se interesó por la situación actual en la isla, demostrando su solidaridad y disposición a ayudar ante la gravedad del momento.

La prohibición de la pornografía en Cuba, sumada al interés noticioso que entraña todo lo relacionado al preocupante aumento de la propagación del coronavirus en Cuba y el colapso sanitario que ello está provocando, principalmente en Matanzas, convirtieron las declaraciones de la actriz porno en un cóctel de alto interés para los cubanos.

La gráfica de Google Trends también reveló, por ejemplo, que la curiosidad de los cubanos por Khalifa fue superior a la que mostraron en el día de ayer por el gobernante Díaz-Canel, a pesar de su anuncio de este viernes de que se desplazaría a Matanzas para supervisar in situ la implementación de nuevos protocolos y el plan para hacer frente a un colapso hospitalario que, por otro lado, se niega a admitir y rechaza como parte de una campaña de desprestigio sobre Cuba.

Nacida en Beirut en 1993 bajo el nombre de Sarah Joe Chamoun, Mia Khalifa debutó en el cine para adultos en 2014. En solo dos meses se convertía en la actriz más vista en Pornhub, el sitio web de pornografía más grande del mundo, y ocupaba el puesto número uno de la página antes de que finalizara ese año.

Rodó un total de 26 películas (lo cual es un número discreto en esta industria) y tras permanecer tres meses en lo más alto decidió retirarse. Protagonizó algunos escarceos más en este sector, pero finalmente decidió abandonarlo para dedicarse a trabajar como asistente legal y contable, y desarrollar una faceta como comentarista deportiva en YouTube, Twitch y otras redes sociales.

Sin embargo, su vida como actriz porno le trajo también grandes conflictos y recibió amenazas de muerte con fotografía trucadas en las que aparecía asesinada por el Estado Islámico. La prensa del Líbano criticó su ocupación profesional y recibió mensajes en los que le decían que iría al infierno, porque grabó algunas escenas pornográficas en las que actuaba con un velo hiyab.

En lo que escribe la línea de su vida y se abren o no las puertas de la Yanna para ella, Khalifa ha encontrado con sus hilos de Twitter y su exótica belleza, un lugar en el corazón de los cubanos por su empatía y solidaridad. No tienen estos la llave para abrir las puertas del séptimo cielo, pero en la mente y el corazón de muchos cubanos Khalifa tendrá siempre un jardín particular.