Niños cubanos duermen en el banco de un hospital de Matanzas a la espera de respuesta médica

Un cubano denunció que sus tres niños pequeños, de cuatro años, tres años y nueve meses, respectivamente, llevaban horas sin ser atendidos por médicos en Cárdenas, Matanzas, luego de dar positivo al coronavirus.

Los niños más grandes se encuentran tendidos en los asientos del hospital, mientras que el bebé es cargado por su madre en brazos. Las imágenes fueron compartidas por una usuaria en Twitter, que respondió con las mismas a un tuit del viceprimer ministro de Cuba, Ramiro Valdés, para llamar su atención sobre el problema.

“Necesitamos medicamentos en Cárdenas que se están muriendo las personas por falta de Recursos y los médicos son profesionales, pero no son magos para trabajar sin medicinas”, dice la publicación.

Valdés estaba haciendo un recorrido por territorios del oriente cubano. “En el municipio Contramaestre de la provincia santiaguera, visitamos dos comunidades en cuarentena sanitaria. Hablando con los vecinos, todos coincidimos en que, solo contando con el apoyo, responsabilidad y disciplina de todos los ciudadanos, venceremos en esta batalla contra la pandemia”, dice su más reciente publicación en Twitter.

“Cuba necesita COMIDA, alimentos y medicinas, no discursitos ni inspecciones mediocres, no traten de engañar más al pueblo, estamos cansados de tantas mentiras, NO LOS NECESITAMOS”, le comentó otra internauta.

La víspera, el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció que viajaba rumbo a Matanzas, actual epicentro de la pandemia de coronavirus en Cuba, en compañía del Primer Ministro, Manuel Marrero, y de varios ministros.

Ese mismo día, la provincia reportaba una cifra récord de 3,559 casos, con las peores situaciones en el municipio cabecera (1,421 positivos) y Cárdenas (855). Las últimas 24 horas tampoco fueron prometedoras para los matanceros, pues se diagnosticaron ahí 2,657 casos de los 6, 750 de todo el país, un nuevo hito de contagios diarios en la isla desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. También hubo un récord de pacientes fallecidos (31), que elevan la cuenta de víctimas mortales a 1,490.

Otra vez, en Matanzas, las mayores cifras se registraron en la capital provincial (672) y el municipio de Cárdenas (651). Ocho de los fallecimientos en la jornada, correspondieron igualmente al territorio yumurino.