Educación en crisis: Escuelas en Matanzas cambian evaluaciones finales por falta de combustible

Vídeos relacionados:

La provincia de Matanzas reorganiza el cierre del curso escolar 2025-2026 con cambios significativos en el sistema evaluativo de todos los niveles de enseñanza, como respuesta directa al déficit de combustible que afecta a Cuba desde enero de este año.

Directivos de la Dirección Provincial de Educación explicaron las medidas adoptadas al periódico Girón, medio oficial de la provincia.

Según Ariel Luis Surí, director general de Educación Básica, y Nicasio Comas Vázquez, director general de Educación Media Superior, el curso culminará en julio según el calendario establecido por el Ministerio de Educación, pero con ajustes que afectan desde la primaria hasta el preuniversitario.

El déficit de combustible, que modificó la enseñanza desde el inicio de la crisis energética, ha obligado a replantear cómo se evalúa a más de 90,000 estudiantes matriculados en las 504 instalaciones educativas de la provincia.

En la Enseñanza Primaria, varias asignaturas sustituyen sus pruebas finales por evaluaciones sistemáticas o trabajos prácticos. Segundo y cuarto grado no realizarán el ejercicio comprobatorio.

Quinto y sexto grado tampoco harán prueba final: en quinto, Ciencias Naturales y Geografía cierran con trabajo práctico integrador, mientras Lengua Española y Matemática lo hacen con trabajos de control parcial. «Los contenidos son los del tercer periodo porque los anteriores se evaluaron sin dificultades», precisó Surí.

En la Secundaria Básica, asignaturas como Educación Laboral, Informática, Educación Física y Educación Artística ya cerraron su nota en marzo.

Matemática, Español-Literatura e Historia de Cuba mantienen prueba final escrita, mientras Biología y Geografía concluyen con un seminario integrador conjunto, y Química y Física con seminarios independientes.

Uno de los cambios más relevantes afecta el ingreso al Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE): no se realizarán exámenes de admisión y se conformará un escalafón municipal.

Se mantienen los demás requisitos y el otorgamiento directo a ganadores de concursos provinciales de ciencias.

En la Educación Media Superior, el duodécimo grado fue concentrado en la Escuela Pedagógica Provincial René Fraga Moreno para preparar los exámenes finales de Matemática, Español e Historia, pospuestos para junio.

Los estudiantes de décimo y onceno grado con presencialidad deficiente también fueron trasladados a ese centro a partir del 20 de abril para nivelar contenidos. «Tuvimos que conjugar esto para diseñar de forma diferenciada la atención», explicó Comas Vázquez.

En preuniversitario, el examen final de Física en décimo grado se sustituye por un trabajo práctico de resolución de problemas, y el de Biología en onceno por un trabajo práctico equivalente.

La situación en Matanzas contrasta con lo ocurrido en La Habana, donde en marzo se suspendieron las clases en todos los centros educativos por la crisis eléctrica.

Matanzas optó entonces por implementar estrategias propias para mantener la continuidad, una decisión que ahora llega a su fase final con estos ajustes evaluativos.

La crisis de combustible que motiva estas medidas se agudizó tras la interrupción del suministro venezolano y el incendio en la refinería Nico López en febrero.

Los universitarios cubanos también han reclamado soluciones ante la suspensión indefinida de clases presenciales decretada por el Ministerio de Educación Superior desde ese mismo mes. La ONU reportó en abril un impacto humanitario sistémico con un plan de asistencia a dos millones de personas en 63 municipios de ocho provincias del país.