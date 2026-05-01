Con la leyenda Simón al frente: Cuba anuncia su preselección para la Liga de Naciones de Voleibol

Vídeos relacionados:

La Federación Cubana de Voleibol (FCV) anunció una preselección de 30 jugadores para la Liga de Naciones de Voleibol 2026, con el veterano central Roberlandy Simón como nombre más destacado de la nómina.

El anuncio, hecho público este jueves y publicado por el sitio JIT, confirma el regreso del central de 38 años a la selección nacional, tras despedirse del equipo en junio de 2024 con un mensaje en redes sociales —«Los quiero y sigan luchando»— después de la eliminación olímpica.

Simón, nacido en Guantánamo el 11 de junio de 1987, acumula más de dos décadas de carrera internacional y se reincorporó al combinado cubano en 2019 tras años jugando en ligas profesionales de Europa, Corea del Sur y Brasil.

Junto a él, en el puesto de centrales, figuran Alexis Wilson, Javier Concepción y David Fiel (La Habana), Thiago Suárez y Endriel Pedroso (Pinar del Río), y Jakdiel Contreras (Artemisa).

Otra figura de peso en la lista es el atacador auxiliar Marlon Yant (Villa Clara), quien fue el máximo anotador de la VNL 2025 con 237 puntos totales, a un promedio de 19.75 por partido.

La nómina completa de atacadores auxiliares incluye además a Julio César Cárdenas y Luis Enrique Reyes (Matanzas), Nivaldo Díaz (La Habana), Miguel Ángel López y Félix Rodríguez (Cienfuegos), Víctor Andreu (Camagüey), Bryan Camino (Mayabeque), Carlos Pereira (Santiago de Cuba) y Yusniel González (Pinar del Río).

Como opuestos fueron escogidos José Israel Massó (Guantánamo), Alejandro Miguel González, Daniel Martínez y Ronaldo Glaquet (Matanzas), Alejandro Rodríguez (Mayabeque) y José Carlos Romero (Cienfuegos).

Los pasadores en la lista larga son Christian Thondike, Julio Alberto Gómez y Lybán Taboada (La Habana), Adrián Chirino (Camagüey) y Ronaldo Glaquet (Matanzas), mientras que los líberos seleccionados fueron Yonder García y Dairon Gallego (La Habana), y Yudiel Arrechea (Cienfuegos).

El cuerpo técnico estará encabezado por el entrenador principal Jesús Cruz, con Mario Izquierdo y Manuel Espinosa como auxiliares, el médico Lenin Hernández y el fisioterapeuta Eladio Vives.

Este anuncio llega en un momento de auge para el voleibol masculino cubano, que en la VNL 2025 clasificó por primera vez en su historia a la fase final del torneo, con un balance de seis victorias y seis derrotas que lo situó séptimo en la tabla general y lo elevó al octavo puesto del ranking de la Federación Internacional (FIVB).

El calendario de la fase preliminar es de altísima exigencia: Cuba abrirá el 10 de junio en Linyi, China, ante Polonia, vigente campeón y número uno del ranking mundial, y también medirá fuerzas con Ucrania, Eslovenia y el anfitrión chino en esa primera semana.

En la segunda fase (24-28 de junio, Orleáns, Francia), el equipo enfrentará a Estados Unidos —bronce olímpico en París 2024—, a Francia —campeón olímpico—, Serbia e Irán.

La tercera y última semana preliminar (15-19 de julio, Kansai, Japón) pondrá a Cuba ante Bélgica, Argentina, Canadá e Italia, actual campeón mundial.

El regreso de Simón a la preselección cobra especial relevancia si se recuerda que en la VNL 2024 fue pieza clave del equipo, liderando al combinado cubano con 92 puntos antes de su despedida, y que su reincorporación en 2019 fue posible gracias a la aprobación de la Federación Cubana de Voleibol para que jugadores en el exterior pudieran volver a vestir la camiseta nacional.

La gran final de la Liga de Naciones masculina está prevista del 29 de julio al 2 de agosto en la ciudad china de Ningbo.