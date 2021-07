Cubanos piden que conviertan los hoteles en hospitales y las patrullas en ambulancias ante la crisis sanitaria

Patrullas policía/Hotel Inglaterra Foto © CiberCuba/Flickr Creative Commons

Cubanos piden a las autoridades que conviertan los hoteles en hospitales y las patrullas en ambulancias ante la crisis sanitaria por coronavirus en la Isla.

“Esta patrulla debería estar en Matanzas ayudando a transportar enfermos, no aquí desaprovechada. #SOSCUBA”, escribió este domingo la artista y opositora al régimen Tania Bruguera, quien se encuentra retenida en su domicilio de La Habana por el aparato represivo de la Seguridad del Estado en Cuba.

También el periodista independiente Héctor Valdés Cocho demandó que los hoteles se conviertan en hospitales y las patrullas en ambulancias. “ Permitan la entrada de insumos médicos y toda ayuda posible proveniente de cualquier país”, exigió en su perfil de Facebook ante la crítica situación del país.

Al cierre de este sábado se reportaron en Cuba 6,923 nuevos casos de coronavirus y 47 fallecidos por la enfermedad, 29 hombres y 18 mujeres. Ambas cifras constituyen récords y llevan al país a un acumulado de 238,491 pacientes y 1,527 personas fallecidas.

Igual pidió al gobierno de Díaz-Canel que “regresen a todos los médicos que se encuentran en ‘misiones internacionalistas’ y que también permitan que médicos exiliados vengan a brindar asistencia al pueblo”.

Valdés Cocho expuso además que “no es posible que sigan creyendo que son una potencia médica cuando NO ES ASÍ”.

Si “convirtieron los cuarteles en escuelas, es hora de convertir los hoteles en hospitales y las patrullas en ambulancias”, pidió también Stefanie Guilarte, quien condenó además en otra publicación de su red social la negativa de las autoridades en la Isla de aceptar la ayuda voluntaria de cubanos en el exterior.

“Cuba está en el pico de la pandemia. Cubanos muriendo en sus casas, tirados en las calles y en los pasillos de hospitales colapsados y el gobierno se niega a aceptar ayuda internacional. Intervención Humanitaria Ya. #SOSCUBA”, expuso Guilarte ante el agravamiento de la pandemia.

Guilarte, quien reside en Estados Unidos, consideró además que la actual crisis sanitaria de la Isla no es por Estados Unidos y el embargo, es por Cuba y su bloqueo interno.

“Es Cuba quien tiene a sus mejores profesionales de la salud en las misiones. Es Cuba quien no les ha pedido regresar a su patria. Es Cuba quien se gastó millones en elaborar 5 candidatos vacunales y privó a su pueblo de insumos médicos y medicamentos esenciales para combatir la pandemia”, expuso en su reflexión personal.

Igual añadió que “es Cuba quien renunció a participar en el Programa Covax de Vacunas aprobadas y gratuitas. Es Cuba quien apostó todas sus cartas a su vacuna y hoy cuando el mundo está saliendo de la crisis está en el lugar No. 15 de contagios”.

“Es Cuba quien tiene Abdala y Soberana pero no jeringuillas. Es Cuba quien reabrió dos veces al turismo internacional en plena pandemia. Es Cuba quien permite que los turistas anden desprotegidos y contagiando al personal del turismo y a la población”, expuso además.

“Entonces que no me hablen más de potencia médica ni de ‘bloqueo’. Es el gobierno cubano el que ha creado este genocidio avisado, por negligentes y por mantener ese asqueante ego revolucionario de ‘no los queremos no los necesitamos’. Esto no es cuestión de Ideologías sino de Humanidad. Déjense ayudar”, concluyó.