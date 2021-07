Periodista independiente cuenta su detención el domingo: Me doblaron y me agarraron duro por el pelo

Maykel González Vivero en protesta en La Habana y detención en el ICRT. Foto © Facebook de Tremenda Nota / Captura de video

El periodista independiente cubano Maykel González Vivero relató en redes sociales su violenta detención el domingo por la policía, cuando acontecieron varias protestas masivas en gran parte del país contra la administración de Miguel Díaz-Canel.

“Ya salía del "campo de batalla" cuando un policía de civil me acusó a gritos de haber tirado piedras. Yo jamás he tirado una piedra. Me esposaron unos oficiales de uniforme común. Al rato me pusieron en manos de unos antimotines”, contó en Twitter.

“Me doblaron y me agarraron duro por el pelo. Lo hicieron para castigarme. No hubo otra razón. Nunca me resistí. Se cayeron mis espejuelos y los patearon conscientemente. Ahora escribo pegándome a la pantalla. Soy un miope de -7 dioptrías. Voy a escribir de todos modos”, agregó.

La publicación recibió varias muestras de apoyo y de condena a los actos represivos que tuvieron lugar la víspera, cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles en respuesta a la crisis de la isla, agudizada por la pandemia del coronavirus.

No solo la policía ejerció la violencia contra los manifestantes. El propio gobernante Miguel Díaz-Canel convocó a los “revolucionarios” a salir a las calles a reprimir.

“Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas a que salgan en las calles en cualquiera de los lugares donde se van a producir estas provocaciones, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarlas con decisión, firmeza y valentía”, dijo el domingo el gobernante en una trasmisión especial de la televisión nacional.

Imágenes de policías vestidos de civil y simpatizantes del régimen agrediendo con palos a los ciudadanos cubanos que protestaban, fueron compartidas en redes sociales. Horas después, el gobierno cortaba el servicio de internet en el país.

El domingo se produjeron reportes de heridos y un manifestante en la provincia de Camagüey que recibió un disparo de la policía.