El Micha: "Depende del pueblo si pasamos al próximo capítulo de esta historia"

El Micha habla sobre las manifestaciones Foto © Instagram / El Micha

El Micha ha sido uno de los artistas cubanos que se ha manifestado sobre las protestas en Cuba que comenzaron este domingo 11 de julio en diferentes puntos de las Isla.

Las redes sociales se han convertido en la plataforma elegida por el reguetonero para expresar sus puntos de vista y mostrar su apoyo al pueblo cubano en este día histórico para Cuba.

Una de las primeras palabras que pronunció en su perfil de Instagram el intérprete de Me quedaré contigo fueron los hashtag #unsueño y #patriayvida acompañados de las palabras "¡Basta ya!".

El Micha se mantuvo activo con sus seguidores y pendiente de lo que ocurría en su país. El siguiente post que compartió con sus incondicionales mostró su orgullo por las acciones de sus compatriotas durante las protestas. "Querían despierta a la bestia. S.O.S Cuba".

Más tarde y después de seguir compartiendo vídeos de las protestas, el artista publicó una nueva foto de las protestas que le "encanta" en la que se puede a ver a cientos de cubanos en las calles de la Isla.

"Esta foto me encanta. Todos para la calle, no tenemos nada no hay nada que perder. Depende del pueblo si pasamos al próximo capítulo de esta historia. Que emoción tan grande hay que sentirse privilegiado después de 62 años nos tocó ver esto. Muchos hermanos cubanos que se han muerto y no pudieron ver el cambio ni el valor que tienen los cubanos. El pueblo tiene hambre, no hay medicina todo mal y arriba de eso el COVID #seacabolafiesta", comentó.

Seguidamente Michael Sierra Miranda -nombre real de El Micha- reposteó un vídeo de un usuario en el que se escucha de fondo su tema Un sueño, el cual lanzó en marzo de este año y en el que expone su deseo de ver una Cuba libre.

Entretanto, el artista cubano preocupó a sus seguidores al compartir una imagen siendo atendido por médicos en la que aparecía acostado en una camilla. Sobre la storie escribió las siguientes palabras: "Oren por mi papa que está jodido".

Hasta el momento, el famoso reguetonero cubano no ha dado detalles sobre la historia que encierra la imagen ni se ha pronunciado sobre su estado de salud. No obstante, todo indica a que se encuentra en perfecto estado ya que ha seguido compartiendo contenido sobre las protestas tanto en sus stories como en su muro.

Otros rostros de la música cubana como Alexander Delgado, Randy Malcom, Yotuel Romero o Jacob Forever, también han estado pendientes acerca de las manifestaciones en Cuba y han transmitido sus mensajes de apoyo al pueblo mediante sus plataformas virtuales.