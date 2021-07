Detienen a youtuber cubana Dina Stars cuando hablaba en directo para canal de televisión en España

La Seguridad del Estado detuvo en la mañana de este martes a la youtuber cubana Dina Stars mientras ofrecía declaraciones en directo a un canal de televisión en España.

Dina, que participó en las protestas antigubernamentales del domingo, estaba hablando desde su vivienda para el programa “Todo es mentira" (Cuatro) cuando avisó que lo tenía que dejar porque agentes de la Seguridad del Estado estaban en su vivienda.

“La Seguridad está ahí fuera", dijo la joven a la presentadora española Marta Flich, "tengo que salir", añadió. Dina Stars le pidió a una amiga que se quedara en directo para contar lo que estaba ocurriendo. No obstante, pese a que la joven intentó acercar el teléfono a la conversación que estaba teniendo Dina con los agentes, no llegó a escucharse nada.

Apenas dos minutos después, Dina regresó y dijo que la llevaban detenida para la estación de Zapata y C. "Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar", concluyó visiblemente nerviosa y ante el estupor de los presentes en el programa y de Yotuel Romero, que también participaba en la entrevista.

Este mismo martes la joven youtuber -que se ha mostrado especialmente activa y enérgica en redes sociales en los últimos días- avisó que había recibido un aviso de la Seguridad del Estado, que quería tener un encuentro con ella.

"Me acaban de llamar por teléfono personas del MININT que en su momento me citaron para 'reunirnos'. Les dije que no, me dijeron que me iban a hacer una citación legal. En cuanto me llegue la citación asistiré con la cabeza en alto. No tengo nada que ocultar. Los mantengo al tanto", escribió. Sin embargo, el encuentro se materializó mucho antes de lo imaginado.

"Si la prensa oficial del país no se sincera y no ayuda al pueblo, con todo el honor del mundo pediré ayuda a la prensa internacional", había escrito también la joven este martes, en medio de varios tweets que evidencian su preocupación por lo que está pasando en el país.

"Orgullosa de mi pueblo de ser cubana pero el gobierno y el presidente no me representa, había escrito la joven el pasado domingo junto a imágenes en que se le veía en las protestas de La Habana.

En junio, Dina Stars explotó en sus redes sociales y cuestionó en qué universo paralelo vive el gobernante Miguel Díaz-Canel a propósito de la aprobación de la medida que elimina la posibilidad de depositar dólares estadounidenses en instituciones bancarias de Cuba.

"¿Me estás diciendo que luego de que me adapté a las condiciones nefastas en que me obligaste a vivir, que después de arreglármelas con el trapicheo de vende dólar y compra dólar para poder comprar comida y alimentarme a mí y a mí familia, de repente eliminas el USD de Cuba porque según tú los cubanos se están enriqueciendo?", emplazó Dina a Miguel Díaz-Canel.

"¡Mijo estamos pasando tremenda hambre! ¿No te das cuenta? ¡No hay comida! ¡No hay agua! ¡No hay nada! Y cada día nos ponen a vivir en condiciones peores. ¿Hasta cuándo?", añadió entonces.

La joven de 24 años llegó a comparar la vida en Cuba con un videojuego en el que cada día toca enfrentarse a un nivel más duro que el anterior y donde la agonía no parece tener fin. Unos meses ante, en septiembre de 2020, Dina confesó que a pesar de haber luchado por no irse de Cuba, cada día estaba sintiendo más "asco" por el sistema.