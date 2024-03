Cinco motivos por los que se puede pedir asilo en Estados Unidos

El abogado experto en temas migratorios Willy Allen ha explicado a CiberCuba los cinco motivos por los que una persona puede pedir asilo en los Estados Unidos: persecución por motivo de raza, de religión, por la nacionalidad, por formar parte de un grupo social en particular y por opiniones políticas que hayan sido expresadas y que el Gobierno sepa que han sido expresadas y busquen aplastar a su autor por ello.

En una entrevista concedida a CiberCuba, Allen destacó que no basta con decir que nunca te gustó el Gobierno de los Castro y que siempre estuviste en contra de ellos. "Si tú no lo expresaste, si no diste a conocer que esa era tu opinión, entonces no has sido perseguido por eso porque nadie lo sabía. La respuesta: lo saben todos, no es una respuesta muy fuerte".

A Allen, cuando habla de temas de asilo, le gusta contar la historia de un barbero de La Habana, que tenía su negocio en su casa, a quien él defendió en un proceso de asilo. Durante el juicio su defendido explicó de manera convincente que en su barbería se hablaba constantemente de la situación política del país, de la falta de combustible, de los apagones... De esta forma la barbería se convirtió en un centro donde se vertían opiniones políticas y esos comentarios que hacían todos los que desfilaban por allí le llevó a que le registraran la casa y a que le quitaran las sillas de su negocio, seguramente porque alguien del CDR o del Gobierno había dado la voz de alerta.

"Eso es un ejemplo de persecución por opinión política, que se estaba expresando públicamente", añade Allen, que aclara que no basta con decir que no se estaba de acuerdo con el Gobierno, que no te dejaron estudiar Astronomía y te obligaron a estudiar Arquitectura, o si querías ser médico y te pusieron a trabajar como ingeniero agrónomo. "Eso no es persecución política", recalcó.

En cuanto a conceder asilo a grupos sociales determinados, Allen pone como ejemplo el momento de la historia política en Cuba en que los gays eran perseguidos y aplastados o la persecución a practicantes de la religión afrocubana. Está también el caso de los periodistas independientes en Cuba o los médicos, que pertenecen a un grupo social perseguido en la Isla.

"Yo he ganado muchos asilos de médicos cubanos que se pueden considerar, en particular, un grupo social que el Gobierno cubano quiere controlar y que internamente si no quieren ir a misiones o no quieren colaborar, los pueden aplastar", señaló el abogado.

A preguntas de CiberCuba, Allen defendió que si una persona no es ni médico ni periodista independiente, pero estuvo en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, no necesariamente sea merecedor de asilo si después de haber salido a la calle a protestar no sufrió una detención o perdió su trabajo por ello. "Haber participado en esa demostración no es asilo político. Yo creo que es un error decir: 'Yo participé'. Ok, pero ¿qué te pasó? No, no se dieron cuenta de que yo estaba participando, pero ya lo saben. Es muy difícil".

No obstante, Willy Allen asegura que él le ha ganado asilo a personas que se manifestaron el 11 de julio. En su caso, se trató de un grupo de personas que se fueron de Cuba en barco porque no quisieron salir a repartir palos en la calle ese día. "Todo depende de tu caso individual", insiste.

Además, el abogado recalca que influye mucho que a la hora de testificar, la persona que pide asilo lo haga de una forma "coherente" y "consistente". O sea, que "poder explicar claramente que en tu barbería tú permitías que hubiera discusiones políticas, qué tipo de discusiones había, de qué estaban conversando y por qué se consideró que había algo que reprimir en ese lugar".

De las misma forma, si alguien alega que salió a protestar, tiene que poder explicar claramente contra qué estaba protestando, por qué lo hizo, cómo y dónde participó y qué le ocurrió. "El diablo siempre está en los detalles".

De nada sirve explicar que "nos pasó a todos igual" porque eso no justifica que hayas sido perseguido. "¿Qué te ocurrió a ti y por qué? ¿Dónde? y ¿Cómo?" No vale, en estos casos, remarcó, decir que no se recuerda si fue por el día o por la noche. "Si te dieron tres palos y no recuerdas si era de día o de noche, los palos no te dolieron mucho", concluyó.

El abogado también ha explicado a CiberCuba las tres razones por las que un cubano puede perder su residencia en los Estados Unidos (por delito criminal, abandono o fraude) y en qué casos concretos puede ser sometido a varias entrevistas hasta perder su condición de residente en Estados Unidos por haber viajado a la Isla.