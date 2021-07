Don Omar se solidariza con la libertad de Cuba

Don Omar apoya las protestas en Cuba Foto © Instagram / Don Omar

El cantante puertorriqueño Don Omar es una de las grandes figuras internacionales que se manifestó en las redes sociales para apoyar a los miles de cubanos que el domingo 11 de julio salieron a las calles para protestar y pedir libertad.

El intérprete de éxitos como Pobre Diabla o Ella y yo compartió en su perfil de Instagram una imagen de las protestas acompañadas de un potente mensaje en el que pide la libertad para la Isla. "Son MÁS y ya NO TIENEN MIEDO. Cuba libre. CUBA VOY A TI y PAGO DOBLE!", escribió junto a la instantánea, que es la única que tiene colgada en su muro, dándole así todo el protagonismo a la situación que está atravesando Cuba.

Captura Instagram / Don Omar

El reguetonero, que tiene más de 7 millones de seguidores en la red social, recibió miles de mensajes de agradecimiento por hacer eco de la terrible situación que está sucediendo en Cuba. Uno de ellos era el cantante cubano Jacob Forever, que le dio las gracias por el apoyo. "Gracias por tu apoyo hermano, dios te bendiga a ti, a toda tu familia y a Puerto Rico entero", comentó El Inmortal.

Esta no es la primera vez que el Don Omar se solidariza con Cuba y muestra su apoyo al país. Tras el paso del devastador tornado, que azotó varios barrios de La Habana a finales de enero de 2019 escribió el siguiente mensaje en sus redes sociales. "He visto cómo has resistido vientos más fuertes para convertirte en el único lugar a donde quisiera ir antes de morir. Eres fuerte y tu gente también lo es. Mereces un grandioso futuro gracias a tu gente, recupérate pronto mi soñada Cuba", comentó entonces.

Durante los últimos días varias figuras internacionales son las que han alzado la voz para pedir la libertad de Cuba después de que las imágenes de las protestas que comenzaron este domingo 11 de julio en casi toda la isla dieran la vuelta al mundo.

Uno de los primeros en apoyar al pueblo cubano fue el cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien a través de su Instagram publicó un vídeo de las protestas junto al que escribió: "Esto es muy importante. Nuestros hermanos y hermanas en #Cuba necesitan que informemos al mundo lo que están viviendo el día de hoy. Llenemos las redes antes de que quiten el internet en el país. Ayuda humanitaria para Cuba YA".

La cantante colombiana Karol G también se sumó al reclamo SOS Cuba en un mensaje de Twitter que rezaba: "Me rompe el corazón ver la situación de Cuba. Sigo viviendo el mismo dolor con mi país que amo como a nada y estoy aquí apoyándolos como en su momento personas de otros países apoyaron el mío. Al final todos somos uno. ¡Por una Cuba libre! ¡Por nuestros países sean libres!".

