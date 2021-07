Ulises Toirac pide a las fuerzas del orden cubanas que no cumplan órdenes de violencia injustificada

Ulises Toirac / Protestas en Cuba Foto © Facebook del artista / Captura de video

El humorista Ulises Toirac cuestionó al Gobierno la respuesta violenta que ha dado a las manifestaciones pacíficas que iniciaron el pasado domingo en Cuba para pedir un cambio en la gestión política a la crisis que vive el país.

"El gobierno ha tomado la vía de la represión y se ha cerrado a sí mismo toda posibilidad de entendimiento. No puedo apoyar que se responda con violencia al reclamo del pueblo", comentó en sus redes sociales.

"No es un gobierno del pueblo el que golpea y somete. Le suplico a las fuerzas del orden que no cumplan órdenes de violencia injustificada. Enfrente están sus familiares, sus amigos, esos que juraron defender", finalizó.

En los comentarios del post Ulises respondió a una de las internautas que le pedía que suplicara a los que salen a reclamar que lo hicieran de manera pacífica para que no fueran reprimidos.

"Me escribe gente de todo el país. La gente ha salido pacíficamente a la calle y les han respondido con la fuerza con los golpes, con los perros, con balas de goma. Desgraciadamente se han pasado los límites cosa que no esperé jamás que ocurriera. Violencia genera violencia", aclaró el humorista.

El lunes Toirac había compartido un mensaje en sus redes en el que explicaba su punto de vista sobre las manifestaciones y manifestaba estar a favor del "diálogo, de que no haya muertos y heridos, que no se siga mirando al otro como enemigo, que se respete la opinión de todos y cada uno".

No obstante, aclaró "¿Que hay presiones, campañas, bots en las redes...? Es cierto. Ya tengo suficiente edad para no ser tan inocente. Pero una serie de factores están presentes intrínsecamente en la vida del cubano para que todo eso florezca. No son diez, no son veinte, no son mercenarios ni delincuentes, aunque claro que "a río revuelto, ganancia de pescadores" y eso va para todos".

Las protestas pacíficas comenzaron en la Isla el pasado domingo 11 de julio cuando los pobladores de San Antonio de los Baños salieron a las calles a exigir sus derechos.

Cubanos en más de 60 puntos de la geografía nacional se unieron a la iniciativa y se lanzaron a las calles para pedirle al Gobierno un cambio, en medio de la crisis sanitaria agudizada por la escasez, los cortes eléctricos y la represión de la policía política.

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel exhortó al pueblo "revolucionario" a salir a las calles a enfrentar a los manifestantes. "La orden de combate está dada", dijo en la televisión nacional.

Hasta el momento el discurso oficial solo ha reconocido un fallecido tras las protestas, pero reportes desde Cuba indican cientos de personas desaparecidas, heridos y más muertes.