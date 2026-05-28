Ulises Toirac ironiza sobre amenazas y respuestas oficiales: «Que si atacan, que si no atacan...»

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El humorista y actor cubano Ulises Toirac publicó este jueves en Facebook una reflexión irónica sobre el clima de tensión entre Cuba y Estados Unidos, burlándose de las declaraciones cruzadas de ambos gobiernos y denunciando que los ciudadanos cubanos nunca han tenido voto real en las decisiones que los afectan.

«Que si atacan, que si no atacan... Que si zanahoria, que si palo. Hay dos cosas que me quedan claras: que nadie dice la verdad y que la estrategia de 'guerra de todo el pueblo' data de 1980. Tres: que como mismo no he podido influir en nada hasta hoy, tampoco... No tengo voto real. Nunca lo he tenido», escribió Toirac en su perfil de Facebook.

El comentario llega en el pico de una escalada retórica entre La Habana y Washington desatada por el despliegue del portaaviones USS Nimitz en el Caribe el 20 y 21 de mayo, en el marco de la operación Southern Seas 2026.

El régimen cubano interpretó el movimiento naval como una amenaza directa y activó la doctrina «guerra de todo el pueblo», que combina las Fuerzas Armadas Revolucionarias, milicias territoriales y movilización civil bajo el principio de que cada ciudadano debe tener «un medio, un lugar y una forma de combatir».

Toirac apunta precisamente a eso: esa doctrina no es ninguna novedad, pues fue institucionalizada en Cuba en 1980 bajo Fidel Castro como respuesta a la amenaza de una guerra a gran escala.

Mientras el canciller Bruno Rodríguez advertía que Cuba sería «un avispero y trampa mortal» ante cualquier ataque y pedía a la ONU que interviniera, Donald Trump negó que el despliegue del Nimitz tuviera intención intimidatoria y afirmó que la intención era «ayudarlos».

Rusia, por su parte, acusó a Washington de preparar una «intervención armada contra Cuba», sumándose a la retórica del régimen.

Toirac no cuestiona solo a uno de los bandos: su ironía apunta a ambas narrativas simultáneamente, la amenaza estadounidense y la respuesta oficial cubana, señalando que «nadie dice la verdad».

Esta publicación se enmarca en un patrón sostenido de crítica irónica al gobierno.

El pasado martes, Toirac respondió con sarcasmo a quienes prometían enfrentarse al USS Nimitz, y el domingo ironizó que el discurso oficial parece una «superproducción de Jóligud» donde todo termina milagrosamente bien.

A principios de mayo, Toirac criticó que el gobierno priorizara movilizaciones y propaganda mientras los cubanos soportaban apagones de más de veinte horas.

El fondo de su mensaje de hoy va más allá de la coyuntura militar: es una denuncia de la ausencia de democracia real en Cuba, donde los ciudadanos no participan en las decisiones que determinan su destino, incluida la de si el país entra o no en una confrontación armada.

El régimen, en tanto, acusó este jueves a Estados Unidos de querer intimidar al pueblo cubano, mientras la tensión en el Caribe sigue sin señales claras de distensión.