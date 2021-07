Chucho Valdés niega haber firmado carta de apoyo a fusilamientos en Cuba: "Ese dolor lo llevo en mi corazón"

Chucho Valdés y Lancha de Regla. Foto © Facebook del artista / CiberCuba

El destacado músico cubano Chucho Valdés negó haber firmado intencionalmente una misiva apoyando el fusilamiento de tres jóvenes acusados de secuestrar una lancha en La Habana, para irse del país en 2003.

La carta aparece con decenas de rúbricas de intelectuales y artistas de la isla, entre ellas, la de Valdés. Sin embargo, el músico aseguró este miércoles que el régimen le había tendido una especie trampa para obtener su aprobación respecto del documento.

Valdés explicó lo sucedido en redes sociales, cuando un usuario lo interpeló por la aparición de su nombre en el listado de firmantes. En la publicación donde tiene lugar el intercambio, el reconocido pianista expresaba mucha “tristeza” por el sufrimiento de su pueblo, además de solicitar “ayuda humanitaria internacional”. La publicación data del 11 de julio, día en que se reportaron varias protestas masivas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel en la isla.

“Chucho, ¿es verdad que firmaste una carta para que fusilaron a 3 cubanos? Debes de aclarar eso, nadie te lo pregunta, pero yo sí, aclara eso”, exige el internauta.

“Jamás firmé algo semejante. Aunque hayas visto mi nombre en un documento, en ese momento me encontraba de gira en Estados Unidos, un funcionario me localizó en medio de la misma hablándome de incluir mi nombre en un documento contra el terrorismo, en ese momento no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en mi país y no manejaba internet”, repuso el músico.

Comentario de Chucho Valdés en Facebook.

“Días después en el hotel en que me encontraba desayunando con un gran amigo, leo que mi nombre se utilizó con otro propósito y ese dolor lo llevo guardado en mi corazón hasta el día de hoy. Esa es la verdad!”, aseguró.

En 2003, bajo el mandato del fallecido dictador Fidel Castro, las autoridades cubanas revelaron la carta que reunía firmas de diversas figuras de la cultura cubana, entre ellas, las de Silvio Rodríguez, Alicia Alonso, Omara Portuondo, Amaury Pérez, Roberto Fabelo, Eusebio Leal, y otros reconocidos nombres.

El documento respaldaba el fusilamiento de tres jóvenes participantes en el intento de secuestrar la lancha "Protesta de Baraguá", conocida popularmente como la "Lanchita de Regla", utilizada para transportar pasajeros en la bahía de La Habana. A pesar de que ninguna persona sufrió lesión física a causa de los hechos imputados, las autoridades ordenaron la ejecución de Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac.

En abril de 2020, a 17 años de los hechos, el trovador Silvio Rodríguez negó también haber apoyado los fusilamientos. “Nunca apoyé aquellas ejecuciones. Y estoy seguro de que ninguno de los firmantes de aquella carta lo hacía”, declaró el cantautor en su blog Segunda Cita.