Gobernador de Florida DeSantis busca ofrecer acceso a internet en Cuba

DeSantis en reunión con legisladores republicanos y miembros de la comunidad de exiliados cubanos. Foto © Twitter / Ron DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo este martes que quiere ofrecer acceso a internet en Cuba, indicando que haría algunas llamadas para “ver cuáles son las opciones” tras discutirlas con empresas locales.

La iniciativa de DeSantis responde a la situación actual en la isla, que cumple un tercer día de protestas masivas en medio de cortes generalizados de internet que han obstaculizado el flujo de información sobre el desarrollo de los acontecimientos.

“¿Qué hace el régimen cuando uno empieza a ver estas imágenes? Bloquean internet. No quieren que la verdad salga a la luz, no quieren que la gente pueda comunicarse”, dijo DeSantis durante un intercambio con legisladores republicanos y miembros de la comunidad de exiliados cubanos en Miami, en el cual estuvo presente la opositora Rosa María Payá.

“Y por eso una de las cosas que creo que deberíamos poder hacer con nuestras empresas privadas o con el gobierno federal es ofrecer parte de ese internet por satélite. Tenemos empresas en la Space Coast que lanzan estas cosas”, explicó.

DeSantis no ofreció detalles sobre cómo activar puntos de acceso remotos para dar a los cubanos conexión WiFi. En la reunión estuvo acompañado por la vicegobernadora Jeannette Núñez, y los representantes federales republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.

Según el gobernador, los manifestantes “se están rebelando contra una dictadura corrupta y comunista que ha gobernado esa isla con puño de hierro durante más de 60 años”. Por su parte, Payá, directora ejecutiva de Fundación para le Democracia Panamericana, dijo que le gustaría que la administración del presidente Biden no negociara con el gobierno cubano durante una transición que eliminara el comunismo.

“Tuve una buena discusión con líderes de la comunidad cubano-americana sobre los crímenes de la dictadura comunista contra el pueblo de Cuba. Nos solidarizamos con el pueblo de Cuba y estamos unidos en nuestro apoyo a su derecho a elegir la libertad frente al régimen comunista”, expuso DeSantis sobre el intercambio en Twitter.

Este martes, el senador estadounidense demócrata Bob Menéndez cuestionó la decisión del régimen de cerrar el internet a los cubanos luego de las protestas. “¿Solamente porque tiene miedo de sus ciudadanos? No hay razón para cerrar el internet y es lo que está haciendo el régimen de Cuba para que el mundo no sepa lo que está pasando y que los cubanos no puedan hablar uno con el otro”, denunció.