Haila pide cambios y libertad para Cuba: "No todos tenemos que pensar igual"

Haila María Mompié Foto © Instagram / Haila María Mompié

La cantante cubana Haila María Mompié se pronunció acerca de la delicada crisis civil que sufre Cuba desde el pasado domingo 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles en unas protestas históricas.

A través de su perfil de Instagram, la artista compartió un texto en el que pide cambios para su país y afirmó que está del lado de "su pueblo" y "los cubanos que llevan a Cuba en su corazón"

"Hay preguntas que no se hacen. ¿Qué con quién estoy? Con mi pueblo. Con mis cubanos, los que de verdad lleven a Cuba en su corazón, me da lo mismo que sean de aquí o allá", comenzó.

"Como muchos, en carne propia sufro la separación de familias y gente que amo, las carencias y dificultades, pero nunca, nunca estaré a favor de la violencia. ¡Basta ya! No todos tenemos que pensar igual. Hoy deberíamos unirnos los de adentro y los de afuera; los que estamos a favor y los que estamos en contra para apoyar la verdad y a todos los que sufren... no intentar matarnos como fieras", añadió.

"No queremos guerra ni intervención, no más muertes ni lágrimas. No somos enemigos, somos cubanos con ideas diferentes. Que no te ciegue la pasión, hay muchos cubanos dignos pidiendo cambios y libertad, y creo que es justo, nos merecemos un futuro mejor", sentenció.

Las críticas no han tardado en inundar su tablón de comentarios, donde muchos usuarios opinaron sobre las palabras de Haila.

"Mucha palabra y poco contenido. Nadie quiere violencia ni guerra, pero no queda claro de qué lado estás. Es hora de ser valiente no poética", "Habla claro que no te veo muy clara", "Únete al pueblo como Yomil y camina y defiende a todo los cubanos", "Claramente dejas entrever que estás del lado del opresor. Nada de pueblo ni nada de paz.. pues quien manda a asesinar es a quien defiendes. Qué triste" o "Nunca es tarde para darte cuenta quienes son los malos, nunca el presidente debió dar orden de ataque, nunca debió haber echado a pelear a un pueblo porque él no va a salir a las calles y la sangre que está corriendo no es la suya", son algunas de las reacciones al post de la cantante, que cuando comenzaron las protestas en Cuba compartió el siguiente post:

La cantante ha estado en el centro de las polémicas en varias ocasiones después de que cantara al fallecido dictador Fidel Castro. A partir de ese momento su figura estuvo en el centro de la emigración cubana.

A principio de 2018 arribó a Miami para celebrar su cumpleaños rodeada de una gran polémica por el rechazo que generó en una buena parte de los cubanos residentes en la Ciudad del Sol. Dos años más tarde, fue rechazada por un grupo de cubanos en Montreal (Canadá), donde viajó para presentar un espectáculo.

El 15 de octubre de 2020, el Alcalde de Miami Francis Suárez declaró a Haila como persona non grata en Miami al considerar, según palabras del político, que "no es secreto su admiración por el régimen castrista, específicamente por el difunto Fidel Castro, solo vienen a Miami para provocar", dijo el alcalde en noviembre de 2019.