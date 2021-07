Olga Tañón pide un cambio para Cuba: "Llegó el tiempo de poner en prioridad a un pueblo compuesto por seres humanos"

Olga Tañón Foto © Instagram / Olga Tañón

Olga Tañón se pronunció en las redes sociales para pedir un cambio para Cuba en medio de la delicada crisis civil que sufre la isla desde el pasado domingo 11 de julio, cuando miles de cubanos tomaron las calles en una movilización sin precedentes.

La cantante boricua publicó un extenso mensaje junto a una ilustración de su rostro con la bandera cubana de fondo tan solo unos días después publicar una cruz para pedir por Cuba y su gente.

"Al principio de estos días puse rápidamente una cruz pidiendo por Cuba y su gente. Pero lamentablemente comenzaron a lanzar piedras e insultos que no me tome personal, hasta que tocaron a mi hija de forma maliciosa y dañina. Me dije en se momento, no coloco nada más. Pero pensé, esto no me representa ni me define y si querían mi sentir, aquí les va", comienza explicando la cantante puertorriqueña.

"Mi opinión, con el mayor respeto hacia todas las partes envueltas de forma directa e indirecta en esta historia, llegó el tiempo de poner en prioridad a un pueblo compuesto por seres humanos. La política, los intereses económicos y/o personales, egos en fin cualquier razón que ha evitado un verdadero cambio en pro del pueblo cubano tiene que detenerse. Continuar adjudicando culpas o justificaciones es continuar perpetuando esta agonía a nuestros hermanos cubanos", añadió.

A continuación, la famosa artista pidió que se priorice al pueblo cubano. "Ejerzan honesta voluntad en buscar soluciones y/o alternativas para que resuelvan lo demás. Tengo Fe y somos muchos los que hemos estado y estaremos dispuestos a ayudar en proveer soluciones positivas".

"Todos somos humanos y formamos parte esencial de este mundo. Es hora de un nuevo comienzo en todos los sentidos y todas la posturas. ¡Dios bendiga a Cuba y su pueblo!", concluyó Olga Tañón.

Al comienzo de las protestas del 11J, la cantante se pronunció en las redes sociales al compartir una foto de una cruz, junto a ella pidió a Dios que protegiese a Cuba y a su pueblo. "Que todo se solucione lo más pronto posible para el beneficio de todo un país. Que la sangre de Cristo proteja a cuba", expresó la artista en un post que fue muy comentado por sus seguidores.

Esta no es la primera vez que la cantante deja un mensaje acerca de la política de Cuba en las redes sociales. Ya en 2018, se pronunció en Facebook para pedir el fin del bloqueo junto a una foto de ella en la isla.

"Un día como hoy hace nueve años se realizó el concierto más importante en la vida de muchos. Paz sin fronteras!!! El cual muchos trataron de disuadirnos de esta cita histórica con La Paz. Algunos flaquearon, algunos no tuvieron el valor pero al final los que formamos parte, los que estuvimos presentes, logramos por unas horas y como ejemplo de fe por la eternidad, levantar un bloqueo y embargo económico que la historia ha demostrado ser uno ilógico y fracasado", aseguró en su perfil de Facebook tres años atrás, recordando así también el concierto Paz sin fronteras que se realizó en La Habana en 2009 y en el que también participaron artistas como Juanes, Danny Rivera, Miguel Bosé o Víctor Manuelle.

En 2015, Olga Tañón ofreció otro concierto en la Tribuna Antimperialista en La Habana, que disfrutaron más de 400 mil personas. El espectáculo, en el que participaron alrededor de 50 músicos, también fue transmitido en vivo por la televisión nacional.