El reconocido sitio de memes Cabronazi comparte imagen a favor del pueblo cubano

Fragmento de la ilustración del diseñador Xabier Zubillaga Foto © Instagram / Cabronazi - Xabier Zubillaga

El sitio Cabronazi, con casi diez millones de seguidores en Instagram, compartió una ilustración del diseñador Xabier Zubillaga en solidaridad con el pueblo cubano y la situación que vive el país tras la ola de protestas que comenzó el fin de semana.

Tras la publicación, que tiene hasta el momento más de 67 mil reacciones, CiberCuba dialogó con el diseñador que concibió la imagen y se interesó en saber las motivaciones que tuvo para solidarizarse con un tema así.

Zubillaga dice que supo de la situación a través de amigos que pedían ayuda para Cuba en las redes sociales, así como fotos y hashtags

"Después me informé más pero todo fue vía redes sociales y no por los medios de comunicación tradicionales porque normalmente están manipulados", dijo Zubillaga.

Sin embargo, es muy probable que la gente en Cuba desconozca de la iniciativa, porque el servicio a internet por datos móviles está restringido y la comunicación con la isla es limitada.

"Si lo he leído en post de amigos cubanos y de otros españoles que también denuncian eso. Dicen que por eso no llegan imágenes de Cuba porque no hay internet", confesó el diseñador vasco, que reside actualmente en Barcelona.

Zubillaga considera que el régimen cubano hace eso para silenciar al pueblo y que no llegue la información al resto del mundo.

Xabier Zubillaga, diseñador español y autor de la imagen en apoyo a Cuba / Instagram

"Me genera rabia. Espero que siga la lucha y que esta vez sea la definitiva para poder salir de todo y mejorar vuestra situación", dijo con total sinceridad.

Aunque en su entorno no hay muchos cubanos, si conoce a algunos que llegaron a España desde la isla y por tanto algo conoce de las carencias y necesidades de que se viven desde hace más de seis décadas.

"Hay que hacer una buena revolución para conseguir un futuro mejor, pero entiendo que es difícil", sentenció.

Le preguntamos si cree que los ciudadanos españoles comparten la postura del gobierno de Pedro Sánchez respecto a la dictadura cubana, negándose a reconocerla como tal y usando eufemismos y variaciones idiomáticas para criticar una situación de crisis civil provocada por el Partido Comunista con Díaz-Canel al frente.

"Creo que cada cual mira mucho a lo suyo, como pasa con todo. Ahora está en auge todo lo de Cuba y la gente lo está poniendo en redes sociales, pero dentro de unos días pasará. Hasta que no sucede algo así la gente no reacciona mas allá de subir un post, pero es una forma de ayudar, de dar a conocer el problema y que se sepa lo que pasa. Todo cuenta", finalizó.

CiberCuba intentó contactar con Cabronazi para obtener declaraciones exclusivas sobre la publicación, pero hasta el momento de redactar esta nota no habían respondido nuestros mensajes.

En medio de la masacra autorizada por el régimen comunista contra los ciudadanos y la información que divulga la prensa independiente, diversos artistas y personalidades reaccionaron en las redes sociales a través de la etiqueta #SOSCuba.

El cantante cubano Willy Chirino pidió a todos los influencers que compartan las imágenes de represión que salen desde Cuba para que el mundo conozca la verdad que el régimen trata de ocultar.

Poco después el tiktoker senegalés Khaby Lame compartió en sus perfiles una foto que vieron sus más de 65 millones de seguidores y en la que aparece junto a un puño en alto con la bandera cubana y la frase Patria y Vida.