Lenier Mesa estrena canción por la libertad de Cuba

El cantante cubano, Lenier Mesa, estrenó este miércoles S.O.S Cuba, un nuevo tema musical en apoyo a la libertad de Cuba y en particular a las protestas contra el gobierno desatadas el 11 de julio en la isla.

“Mis ojos están llorando por mi tierra, la tierra donde yo nací, pido la paz y no la guerra, la patria que soñó Martí. La sangre corre cuando hay guerra, se muere cuando hay que morir. El odio el hambre y la pobreza de un pueblo que lucha por vivir”, así empieza el emotivo tema, bailable y con un videoclip montado sobre imágenes de las protestas de los últimos días y también de los actos represivos del gobierno para frenar las manifestaciones.

“Si hay que morir por mi tierra, moriré, si hay que ir para la calle. Como cubano yo la representaré, desde Miami, donde quiera que esté”, dice otro fragmento de la canción, que ya cuenta con más de 127 mil visualizaciones y 11K de likes en el canal del YouTube del artista.

“Ayer trabajamos toda la noche no para hacer esta canción si no para darle ánimo a mis cubanos, a mi gente, no se dejen morir este es el momento. Ya está en mi canal de YouTube”, escribió el artista en sus redes sociales.

En 2019 Lenier Mesa fue criticado con dureza por negarse a hablar de política en una entrevista con los Pichy Boys. “No me gusta la política porque la política no arregla los países ni salva vidas, ni cura enfermedades, ni mata el hambre. La política llena los bolsillos de quienes la practican, no creo que los problemas que existan en nuestra isla se arreglen haciendo campañas políticas o hablando en un micrófono”, escribió entonces.

El domingo, luego de que cientos de usuarios le increparan en las redes sociales por no apoyar el movimiento #SOSCuba, el cantante cubano se pronunció. Primero rompió el silencio sobre lo acontecido a través de las stories de Instagram, donde dijo que era "desagradable" encontrarse con faltas de respeto al entrar en sus redes sociales.

"Quiero dejarles saber que yo siempre estoy con mi tierra para lo que necesite mi gente, mi sangre, pero no para coger 'like' ni followers. Mi pésame para todos los perdidos por la pandemia en Cuba y el mundo. Estoy aquí para lo que pueda ayudar. Amén", escribió.

Horas después manifestó tristeza por lo que estaba sucediendo en la isla. "Qué dolor, qué tristeza con mi pueblo, con mi gente. Cuba estoy contigo, la verdad. Yo quisiera estar ahí con ustedes en este momento. Desde aquí en lo que pueda ayudar cuenten conmigo", escribió.

Después de esos mensajes, el cantante aclaró por qué no se había pronunciado hasta ahora sobre la situación política del país. Dijo que no es de hablar mucho, que es un poco guajiro y que tampoco le gusta mucho la política, "pero tengo que decir algo porque es triste ver a mi país así la gente matándose. Ojalá Cuba mejore, ojalá todo esto se arregle. Todo lo que sea un bien para mi pueblo, yo soy ready, pa lo que sea. Mi Cuba linda, estoy contigo", concluyó.

Nacido en Güines, Lenier emigró a EE.UU. con 15 años junto a su padre y cuando llegó a Miami comenzó a incursionar en el género urbano. Su vida cambió cuando conoció al reguetonero Jacob Forever y se convirtió en el compositor de muchos de sus temas, hasta que despegó su propia carrera como cantante.