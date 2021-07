Trans cubana Kiriam Gutiérrez: Con violencia y represión no se construye ni se salva ningún país

Kiriam Gutiérrez y represión en Cuba Foto © Kiriam Gutiérrez/ Facrbook y redes sociales

La transexual cubana Kiriam Gutiérrez Pérez expresó su solidaridad con todos sus compatriotas que en diferentes lugares de la Isla han salido a las calles a reclamar sus derechos y a exigir cambios.

En un texto publicado en su muro de Facebook, la conocida actriz y activista por los LGBTIQA+ criticó la violencia y la represión de las autoridades hacia los manifestantes pacíficos, y aseguró que con ese tipo de respuesta no se construye ni se salva ningún país.

"Ninguna persona que se manifieste pacíficamente tiene que ser detenida ni violentada; tiene que ser escuchada. El pueblo de Cuba tiene que ser escuchado; no fueron grupitos, fueron miles", afirmó.

Gutiérrez Pérez, que ha sufrido discriminación como miembro de la comunidad LGBTIQA+, subrayó en el post que su apoyo será siempre para una Cuba donde se respeten las diferencias, la libertad y los derechos de todas las personas.

"Yo no soy ni mercenaria ni terrorista, soy una cubana que no está de acuerdo con este sistema, por pensar diferente ya he sido excluida de trabajos, se han alejado de mi supuestas amistades, he sido juzgada, difamada, hoy más que nunca me siento orgullosa de ser, actuar y luchar por lo que creo", concluyó.