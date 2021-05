Trans cubana responde a Cubavisión: "Mayo no es el mes de celebrar nada"

La joven trans cubana que se identifica como Kiriam Gutiérrez Pérez en Facebook afirmó que "mayo no es un mes para festejar nada", en respuesta a un post del canal Cubavisión, que intenta ocultar la represión y marginación que sufre la comunidad LGBTI en la isla.

"Quién dijo que yo necesito tolerancia, quién dijo que yo necesito aceptación, yo soy una mujer trans y exijo respeto, igualdad de derechos", señaló.

"Mayo no es el mes de celebrar nada!!!! Mayo y todos los días son días de luchas, de exigencias de visibilizar. Basta ya de hacer políticas públicas con nuestras luchas. No se confundan más!!!", expresó en la red social.

Asimismo, cuestionó al canal televisivo cubano por insinuar que en Cuba estas poblaciones tiene oportunidades.

"¿Oportunidad de escoger??? no jodas!!! Obligación de respetar la diferencia!!!!", reclamó Gutiérrez Pérez, quien posteó el link de Cubavisión, el cual no obstante fue eliminado pero quedó su captura.

Este decía: "Sin dudas mayo es un mes para reflexionar. Es el mes de la tolerancia y la flexibilidad, de la comprensión y el apoyo, el mes que celebra la oportunidad de escoger libremente a la persona que queremos, ya sea hombre o mujer, o tal vez a los dos. Es el mes de festejar la diversidad, los contrastes y de concientizar de que somos eso que queremos ser. Vive y acepta, no presiones, no exijas. Cada cual crea su propia historia, cada cual construye su propia vida. No a la Homofobia".

Ese post fue sustituido por uno más sutil, a tono con el discurso televisivo cubano: "Cubavisión cree que en la diversidad está la verdadera armonía. En esta 14ta Jornada contra la Homofobia y la Transfobia seguiremos apoyando el desarrollo de las familias cubanas en toda su diversidad".

Post de Cubavisión en Facebook. Captura de pantalla.

La publicación ha sido comentada por decenas de personas que calificaron a Cubavisión de ser "patética" y "condescendiente" con la comunidad LGBTI del país.

"Te das cuenta cuán patético es el análisis, cuánta condescendencia! Habría que dar las gracias por tanta tolerancia, esa, la del mes de mayo!", comentó una internauta.

"La TV cubana que te pone hoy eso y mañana meten multa o presa a una persona trans por andar en la calle vestida como le de la gana. En este país los que gobiernan no respetan ni a las personas, ni a los animales, ni a nadie y el CENESEX es una figura decorativa recaudadora de divisas procedentes de Europa para lucrar viajes y buena vida de quienes lo administran", denunció otro.

"Por Dios, cada segundo se nota más la hipocresía, que quieren pero no toleran nuestra presencia. Pues tienen una lucha grande porque somos cada día más los visibles y con voz", dijo uno.

Gutiérrez Pérez denunció hace algunos días que una chica trans cubana, identificada como Victoria, fue multada con 2.000 pesos por supuestamente violar el toque de queda sanitario por coronavirus en La Habana, pero que en realidad el castigo se debió a que estaba vestida de mujer.

Señaló que la joven sufrió burlas de la Policía, quienes solo la multaron a ella a pesar de que en el lugar habían otras personas a quienes se les hizo tarde llegar a su casa por demoras en el transporte público.

En los últimos años, 39 cubanos se han sometido a operaciones de cambio de sexo, según datos del octavo congreso de Educación, Orientación y Terapia Sexual que -tras un periodo de asesoramiento de especialistas españoles- constató que cirujanos y médicos cubanos del hospital habanero "Piti Fajardo" practican las cirugías y tratamientos pre y postoperatorios por sí solos.

Sin embargo, los derechos de estas personas son con frecuencia vulnerados por las autoridades cubanas, y por una sociedad y un estado que toleran la homofobia.