Liberan a la periodista cubana Camila Acosta

La periodista independiente cubana Camila Acosta, que había sido detenida en La Habana por grabar vídeos en las protestas del 11 de julio, fue liberada este viernes pero debe cumplir arresto domiciliario.

Acosta confirmó a ABC, el diario español para el que trabaja como corresponsal en la capital cubana, que la liberaron sobre las 10:30 de la mañana y está ahora bajo arresto domiciliario.

El padre de Acosta había dicho tras su arresto que el régimen pretende procesarla por desacato y desorden público, una práctica que han emprendido contra otros activistas por los derechos humanos en Cuba.

La reportera confirmó que se ha negado a firmar este tipo de acusaciones porque no ha cometido ningún delito. Alegó que solo fue a la "manifestación para cubrirla, porque era periodista" .

Acosta en sus declaraciones tras ser liberada dijo que en los días en prisión aprovechó su tiempo y continuó recopilando datos a través de entrevistas a otros detenidos por los sucesos del 11 de julio.

"He entrevistado a mucha gente que también llevaron a mi centro. No puede imaginar la cantidad de gente que han detenido, y a la que han dado golpes. Golpes incluso a menores de edad. Y yo decía, esta es la razón por la que Dios me puso aquí, para entrevistar a esta gente. Yo tengo que contar esto", dijo la periodista.

La cubana indicó además que estuvo en un centro similar a un campo de concentración y entre los detenidos pudo ver incluso madres con hijos. Expresó que fue bien tratada por los agentes del orden.

Durante las protestas del 11 de julio en Cuba, Acosta se mantuvo reportando los incidentes. Sin embargo, fue interceptada por agentes de la policía política el lunes tras salir de su vivienda, cuando se disponía a realizar gestiones personales.

La detención arbitraria de la periodista fue denunciada por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien pidió a las autoridades cubanas su liberación inmediata argumentando que todo ciudadano tiene derecho a la libertad de expresión.

También desde Estados Unidos recibió apoyo tras su encarcelamiento. “Nos unimos a los defensores cubanos de los derechos humanos y personas de todo el mundo para pedir la liberación inmediata de los detenidos o desaparecidos por simplemente exigir la libertad mediante el ejercicio de lo que es un derecho universal a la libertad de asamblea y de expresión", dijo Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.