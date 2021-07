Iliana Hernández denuncia vigilancia policial: "Y dice Díaz-Canel que los violentos somos nosotros"

"Si yo salgo de mi casa ese hombre que está de rojo viene con los policías y me secuestra, si me resisto por ser ilegal me hacen una llave o me dan golpes, ya lo han hecho y me entran a la fuerza en la patrulla" dijo junto a un vídeo que muestra la vigilancia policial de la que es víctima.