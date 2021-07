Niurka Marcos: El pueblo cubano se tiró a las calles porque tiene hambre

Niurka Marcos Foto © Niurka Marcos/ Instagram

La vedette cubana Niurka Marcos manifestó su apoyo a los miles de compatriotas que se lanzaron a las calles a protestar contra el régimen castrista, en medio de una ola de represión.

La artista ofreció declaraciones a la prensa a su llegada al aeropuerto de Ciudad de México, donde arremetió contra la falta de derechos que existe en su país natal.

"El pueblo cubano ya ahorita se tiró para las calles porque ahorita hay hambre. Todos en el mundo tienen un poquito de derecho a intervenir ante un país que está prácticamente secuestrado. Allá nadie tiene derecho de nada, allá todo es derecho del Estado, allá te tiras un pedo y el olor pertenece al Estado", criticó.

La actriz tuvo que contener el llanto al referirse a los seres queridos que viven en la Isla bajo el poder de la dictadura comunista.

"Por supuesto tengo casi a toda mi familia allá, pero ya llegó un momento en que ya esa tolerancia y esa… Porque no queremos que se nos joda nuestra familia, ni nuestros amigos, ni nuestra gente", subrayó.

La vedette de 53 años se refirió al miedo que sienten muchos artistas que evitan hablar de la crisis en Cuba, y señaló que está consciente de las consecuencias que le traerán sus declaraciones.

"Claro que hay mucho miedo, ¿y crees que después de yo dar estas declaraciones voy a poder regresar?. El problema es que yo dejé de ir porque cada vez que iba me angustiaba todo lo que veía y no podía tolerar, la tristeza en los ojos de la gente", lamentó.

Marcos, quien ha estado pendiente de las noticias de su país por las redes sociales, advirtió sobre el peligro de que surjan otros líderes que quieran seguir la misma línea del actual gobierno.

"No conozco, no sé, ni estoy en vínculo con ningún líder que se haya presentado o se haya identificado como líder de absolutamente nada. Creo que no estamos en tiempos de que crear ningún tipo de líderes; no queremos líderes, queremos ayuda, queremos apoyo con la gente para que no nazcan más Fideles Castro y para que no nazcan más líderes que nos siguen afectando nuestra isla tan bella. Queremos poder entrar y salir sin problemas, sin caprichos, sin leyes impuestas", recalcó.

La vedette pidió también apoyo internacional para su patria.

"El pueblo lo está pidiendo y hay que darle la ayuda que necesita. Y que en eso es en lo que nos tenemos que concentrar, únicamente, en ayudar, en apoyarlos, en encontrar soluciones, en escucharlos a ver qué necesitan", precisó.