"Cuba es nuestro muro de Berlín": El emotivo mensaje de exiliado venezolano a Michelle Bachelet

El exprisionero político venezolano, Lorent Saleh, emplazó este viernes a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a asumir una postura más firme frente a la represión en la isla.

El joven, que por cuatro años fue torturado en prisión por la dictadura de Nicolás Maduro, afirmó que “Cuba para los latinoamericanos significa lo que el muro de Berlín era para Europa. Cuba es nuestro muro de Berlín”, sentenció.

“Ahorita, sentado en esa mesa, estaba leyendo, tratando de memorizar los nombres y apellidos de personas que en este momento están siendo detenidas y torturadas en Cuba. Yo soy venezolano, aunque me hayan echado de mi país sigo siendo venezolano. También soy latinoamericano, y hoy quiero hablar en nombre de Cuba, en nombre del pueblo cubano, porque después de mí, entiendo, viene la señora Michelle Bachelet”, comenzó diciendo en su intervención durante una conferencia de alto nivel sobre la situación global de los derechos humanos, organizada por el Europarlamento.

“Yo creo que el mundo todo está en deuda con Cuba. El pueblo cubano hoy está en las calles protestando y no por vacunas. ¿A un pueblo que tiene más de 60 años en dictadura, que está muriendo de hambre, ustedes creen que su preocupación es una vacuna? No lo es. Cuba no es simplemente playas. Cuba es una isla oprimida por más de medio siglo“, subrayó.

“Señora Michelle Bachelet, usted no puede seguir defendiendo lo indefendible. Usted no puede tapar el sol con un dedo. Más de medio siglo y el pueblo cubano sigue oprimido. Estamos en deuda con ese pueblo”, reclamó.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el viernes a Cuba que libere a todos los manifestantes y periodistas independientes detenidos en las masivas manifestaciones de esta semana y denunció el uso excesivo de la fuerza contra algunos de ellos.

"Estoy muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes en Cuba y el arresto de un gran número de personas, entre ellas varios periodistas", señaló la Alta Comisionada en un comunicado.

La funcionaria también recomendó al gobierno cubano "que aborde las demandas de los manifestantes mediante el diálogo" y que "respete y proteja plenamente los derechos de todas las personas a la reunión pacífica y a la libertad de opinión y expresión".

Bachelet ha solicitado, además, que se restablezca totalmente el acceso a Internet y ha reiterado su llamamiento a la retirada de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la isla debido a su impacto negativo a nivel de Derechos Humanos, incluido el derecho a la salud.