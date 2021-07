Despliegue especial de transporte para participantes en manifestación del gobierno en La Habana

Con la situación epidemiológica descontrolada y las infraestructuras sanitarias colapsadas, las autoridades del país destinan recursos para actos de propaganda en los que no faltan medios de transporte ni combustible para largos desplazamientos, mientras miles de cubanos sufren esperando por ambulancias que no llegan o medicamentos que no reciben.