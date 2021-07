Boxeador cubano Yordenis Ugás: "El 11 de julio nuestra historia cambió para siempre"

Yordenis Ugás Foto © Instagram / Yordenis Ugás

El boxeador cubano Yordenis Ugás mostró su apoyo a los miles de cubanos que salieron a las calles para pedir libertad para Cuba durante las masivas manifestaciones que ocurrieron desde el pasado 11 de julio.

Durante los últimos días, el deportista ha estado compartiendo fotografías protestando en Las Vegas como muestra de solidaridad con sus compatriotas, también vídeos hablando de la situación e incluso este sábado viajó hasta la capital de Estados Unidos para participar en la multitudinaria manifestación que hubo frente a la Casa Blanca en Washington, donde denunció la dictadura, pidió libertad para su país y también para los presos políticos y los que detuvieron durante las manifestaciones pacíficas.

"Patria y Vida. Abajo la dictadura. Abajo la tiranía. Libertad para los presos políticos. Libertad para los presos del 7/11. Viva Cuba Libre. Después del 7/11 nuestra historia cambió para siempre", expresó junto a una foto suya delante de la Casa Blanca.

El pasado 14 de julio, el atleta celebró su cumpleaños, una fecha en la que aseguró que su mejor regalo ha sido que su pueblo cubano salió a reclamar sus derechos.

"Hoy es mi cumpleaños y agradezco a Dios por otro año más de vida, pero el mayor regalo que he recibido en estos días es que el pueblo cubano se cansó de una dictadura asesina y opresiva y salió a reclamar los derechos que le han sido negados durante 62 años. No me desees felicidad, deseadle libertad a mi país, que esa es mi felicidad. Patria y Vida", comentó el día de su 35 cumpleaños junto a dos fotos suya protestando en Las Vegas.

Yordenis Ugás es una de las figuras públicas que más activo ha estado durante estos últimos días en las redes sociales hablando sobre la grave situación que atraviesa su Cuba natal.

El boxeador no dudó en apoyar desde el primer momento las protestas que se iniciaron el pasado 11 de julio y que fueron reprimidas violentamente por el gobierno cubano.

"Estuve 10 horas protestando y apoyando a nuestra gente. Ha sido un día de mucha emoción. He llorado mucho. Y diera mi vida hoy por haber estado hoy en mi país. Pero hay que seguir apoyando a nuestra gente. Esto ahora comienza. Y ellos tienen que saber que no están solos. Tenemos que seguir compartiendo y apoyando. Y un nuevo amanecer está por llegar. #Cuba", comentó junto a un vídeo suyo participando en una protesta de Las Vegas en solidaridad con el pueblo cubano.

