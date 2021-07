Camila Arteche manda mensaje de unión para todos los cubanos: "No necesitamos distancia entre nosotros"

Camila Arteche Foto © Instagram / Camila Arteche

La actriz cubana Camila Arteche compartió un extenso vídeo para mandar un mensaje de unidad para todos los cubanos tanto de dentro como de fuera de la isla en este momento tan delicado que se está viviendo dentro de Cuba.

A través de Instagram, la artista publicó el vídeo titulado "Paz, amor, empatía y libertad" con todos sus seguidores de la red social. Un clip que comenzó pidiendo disculpas para todos los que esperaban más de ella sin poder cumplir sus expectativas.

"Me siento muy confundida, agobiada, con mucho dolor y cada cual tiene sus tiempos. Y cada cual está peleando desde sus trincheras de la manera en la que lo está haciendo y lo respeto", reconoce la joven. "Mi madre y mi abuela están en Cuba, que son las personas más importantes de mi vida. Y mucha familia y muchos amigos, y muchos cubanos que no conozco y que en estos momentos siento que son mi sangre", explicó.

A continuación, Camila Arteche, que está en contra de la violencia de cualquier tipo explicó que durante los últimos días ha estado recibiendo muchos mensajes de personas que piden que pare la violencia. Es por esto, que aboga por la unión entre los cubanos. "Hemos creado es una distancia muy grande. No necesitamos distancia entre cubanos", comentó la actriz, que ha estado escribiendo a instituciones internacionales para hacer eco de lo que está pasando en Cuba.

"Estamos luchando por la libertad, incluso el que no está haciendo nada hay que respetarlo", dijo. "Empaticemos, la única vía de sacar ahora algo adelante, es buscar formas de alianza, no de violencia. Y formas de alianza entre cubanos, porque a nadie de afuera le importa lo que estamos pasando. Todas esas vías hay que fomentarlas, pero desde el amor. Dejemos de mirar para afuera, y vamos a mirar para adentro, para ver que podemos hacer para ayudar a la situación", reflexionó.

La joven acabó el vídeo pidiendo que cada cual ayude como pueda ante esta situación sin mirar hacia fuera y sin criticar. Además, volvió a disculparse con sus incondicionales.

Ante este mensaje, la actriz recibió el cariño de muchos seguidores que le dejaron comentarios de apoyo y comprensión en el tablón.

"De acuerdo, basta de odio entre nuestra comunidad, no es el camino. Unidos seremos más y con más fuerza", "No se puede decir mejor. ¡Eres muy clara! Gracias por compartir desde el amor, por tu claridad y tu luz", "¡Excelentes palabras! Ojalá muchos puedan interiorizar lo que dices. Hago mías tus palabras" o "Detesto a las personas que agreden a otros por no hacer lo que ellos creen, cada cual puede ayudar a su forma . Queremos libertad de poder elegir y no ser juzgados. Todos somos hermanos", son algunos de ellos.

