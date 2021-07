Imágenes de violenta detención de un menor de edad por la policía en Cuba se vuelven virales

Detención del menor de edad Foto © Twitter / María Elvira Salazar

El video de un joven gritando “¡soy un menor de edad!” en medio de la multitud, mientras cinco policías lo obligan a entrar a una patrulla se ha vuelto viral en redes sociales

Las imágenes aparecieron este domingo en redes sociales y aunque no se especifica el lugar de los hechos o el día, se ajustan a los acontecimientos que ha vivido la isla desde el pasado 11 de julio, cuando miles de cubanos tomaron las calles para exigir libertad y democracia.

“¡Por favor ayúdenme, yo soy menor de edad! grita un niño cuando era brutalmente detenido por policías y paramilitares en #Cuba. El gobierno de @DiazCanelB está realizando redadas indiscriminadas, agrediendo a manifestantes y opositores. #SOSCuba”, indica un usuario de Twitter junto al video.

Asimismo, la congresista republicana María Elvira Salazar también compartió las imágenes junto al texto “Basta ya de represión”.

Varios de los presentes entre la turba exigieron a las autoridades que cesaran la represión contra el joven alegando que se trataba de un menor, y era abusiva la detención.

El joven sostiene en sus manos un teléfono celular, lo que pudiera sugerir que grababa las protestas en el momento de su detención, hecho que ha detonado numerosos arrestos arbitrarios durante los días de manifestaciones.

El músico urbano radicado en Miami, El Úniko, también condenó la detención forzada del joven y envió un mensaje a los extranjeros que suscriben y defienden el discurso del régimen desde el confort de sus países, tan distantes de una experiencia profunda en suelo cubano.

“A los extranjeros que jamás han vivido en Cuba los invito por una semana a que vivan en mi barrio y después hacen sus videos patéticos hablando bien del comunismo y de la revolución cubana”, sostiene el joven desde su cuenta de Instagram.

Acerca de la realidad de barrios marginalizados en Cuba, la escasez de alimentos básicos, así como de ropa o calzado, el artista reflexionó mientras evocaba sus años dentro de la isla.

“Levantarte y mira que no tienes nada para desayunar, almorzar y comer, que no tienes ropa para vestir adecuadamente o simplemente no tienes ropa, que no puedes soñar porque soñar está prácticamente prohibido, vayan a vivir a Cuba y sólo después de eso pueden hablar o ponerse a discutir con un cubano de una realidad que ustedes aún no conocen”, continúa el joven.

“Aquí en este video les muestro cómo actúa la dictadura. Ahora te pregunto YouTuber puberto que solo buscas likes: ¿te gustaría ser tratado de esta manera solo por pedir libertad?”, concluyó El Úniko.

Actualmente existen alrededor de 500 cubanos en paradero desconocido tras el levantamiento del 11 de julio. La lista ha sido conformada de manera independiente al Estado, ya que no existen sistemas que registren de manera oficial esta clase de datos en Cuba, y muy pocos medios de prensa independiente cuentan con las herramientas para levantar y procesar la información en un contexto tan hermético como Cuba, actualmente casi desconectado de internet.