Greidys Gil, ex reina de Nuestra Belleza Latina, se emociona hasta las lágrimas al hablar de Cuba

La cubana Greidys Gil, ganadora de Nuestra Belleza Latina en 2009 Foto © Instagram / Greidys Gil

La cubana Greidys Gil, ganadora del certamen Nuestra Belleza Latina en 2009, no pudo contener las lágrimas al hablar de la situación que está viviendo en Cuba en un vídeo que compartió en Instagram para explicar a todos sus seguidores la lucha del pueblo en las calles y cómo fue para ella vivir en la Isla durante los años de dictadura.

"Tengo que hablar y usar mi voz por un pueblo que está siendo masacrado por el gobierno, porque tenemos que acabar de una vez y por todas de tumbar esa dictadura que hemos tenido por 62 años", comenzó explicando con lágrimas en los ojos Greidys Gil, que nació y vivió en Cuba hasta sus 25 años.

La que fue ganadora de Nuestra Belleza Latina en 2009 emigró y aseguró que no fue tarea fácil. "Pero hay muchos que no tuvieron esa oportunidad y hoy están perdiendo la vida por culpa del gobierno", agregó Greidys Gil, que conoció a su padre cuando tenía 14 años porque no le dejaron entrar en la Isla.

"Estoy sufriendo la separación familiar y las desgracias que nos han tocado vivir a los cubanos desde que nací", dijo en el vídeo la reportera de Suelta La Sopa, que durante el vídeo también recordó como no podía entrar a los hoteles cuando venía su padre de visita porque era cubana o como su madre y su abuela luchaban para ver que ponía en la mesa para poder alimentarlos.

Para concluir este vídeo, que unos días después supera los 700 mil reproducciones, Greidys pidió a los policías de Cuba que se pongan del lado del pueblo en esta lucha y a los cubanos de todas partes del mundo que alcen sus voces y acudan a las manifestaciones de las ciudades en las que viven para apoyar al pueblo cubano.

Cientos de seguidores le mandaron todo su apoyo y fuerza en las redes sociales, muchos de ellos cubanos que les tocó vivir la misma historia.

"¡¡Créeme que no has llorado sola, todos nos sentimos igual!!", "Salí de cuba a los 19 años y tengo mi historia también de lo que es vivir en esa maldición. Compartimos el mismo dolor #patriayvida", "Así estamos todos los cubanos del lado de acá. #soscuba ¡Que lo escuché todo el mundo!" o "Gracias por tus palabras, ¡todos los cubanos estamos triste por lo que está pasando allá! ¡Patria y vida!", son algunos de los comentarios que le dejaron en el tablón.

