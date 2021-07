William Levy, con el corazón destrozado: "Quiero irme a Cuba, quiero marchar con ellos"

William Levy e imagen de las protestas en Cuba Foto © Instagram / William Levy, redes sociales

El actor y modelo William Levy es uno de los cubanos que alzó la voz para pronunciarse sobre la delicada situación que se vive en la Isla desde el pasado 11 de julio, día en el que miles de personas salieron a las calles en unas históricas protestas reprimidas brutalmente por el gobierno.

Además de compartir algunos mensajes manifestando su dolor en redes sociales y denunciando la realidad que se está viviendo en Cuba, el actor se puso en contacto con el programa Suelta la Sopa al que reveló cómo se siente al ver lo que está pasando en su país natal.

"Tengo el corazón destrozado viendo cómo matan a mis hermanos. Este régimen es terrible, tengo demasiada rabia, dolor, impotencia. Y no sé qué hacer. Quiero irme a Cuba, quiero marchar con ellos", fue el desgarrador mensaje del actor que leyó el periodista Luis Alfonso Borrego, uno de los miembros del programa de la cadena Telemundo.

Desde su perfil de Instagram, donde William Levy tiene más de 8 millones de seguidores, también compartió diferentes posts sobre Cuba. Primero publicó un mensaje solidarizándose y apoyando a los miles de manifestantes que salieron a las calles para pedir la libertad del país.

"Hoy veo a miles en las calles de La Habana declarando, '¡No tenemos miedo!' y me siento honrado por su valentía. Cuando era niño en Cuba, vi cómo los miembros de mi familia eran encarcelados por menos. Y todos conocemos las historias de cubanos que fueron torturados y ejecutados por atreverse a hablar en contra de los que estaban en el poder. Sé de primera mano lo mucho que está en juego", escribió una semana atrás.

"Estas personas en las calles están arriesgando todo para garantizar que sus hijos puedan ser libres y merecen todo nuestro apoyo. Que Dios bendiga y proteja al pueblo cubano y que todos hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que tengan éxito en recuperar la libertad que alguna vez tuvo en Cuba", añadió en el mismo texto.

Este fin de semana, el actor también compartió un extenso mensaje respondiendo al movimiento Black Lives Matter, que la semana pasada compartió un comunicado oficial elogiando al gobierno de Cuba y culpando a Estados Unidos por la crisis política, económica y las protestas que se viven en la isla.

"Con miles de manifestantes negros en las calles de Cuba golpeados, encarcelados y asesinados por exigir su libertad, he estado esperando ansiosamente el tan necesario apoyo de Black Lives Matter. Después de todo, los cubanos negros son tan negros como los estadounidenses negros, y parece lógico que sus vidas importen", comenzó el mensaje.

"Hace un par de días, Black Lives Matter dejó clara su posición con respecto a Cuba. Tuve que leerlo varias veces porque simplemente no podía creer lo que decían y, lo que es más importante, lo que no decían. Dejaré que todos vayan a leerlo por sí mismos, pero para resumir, están diciendo que todo esto es culpa del gobierno estadounidense. Las golpizas, la opresión, la falta de internet, el derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión o de reunión y protesta. En ninguna parte de su declaración hicieron un llamado a la policía o al ejército cubano para proteger la libertad dada por Dios a los cubanos negros, o para ejercer moderación contra los manifestantes negros, o para permitir que los negros en Cuba voten por sus representantes gubernamentales. Nada en su declaración condenaba la violencia infligida a los manifestantes negros en Cuba", añadió indignado.

"Al principio esto no tenía sentido, pero pensándolo bien, creo que tiene mucho sentido. Me he dado cuenta de que hay un mundo de diferencia entre la afirmación "Las vidas de los negros importan", que yo, junto con cualquier ser humano decente, respaldaremos al 100%. Y luego está la organización multimillonaria, Black Lives Matter, que obviamente se preocupa más por atacar a Estados Unidos y promover su agenda marxista que cualquier otra cosa", comentó.

"Yo digo que sigas así. No lo bajes. Los felicito por mostrar sus verdaderos colores para que todos los vean. Ahora podemos ver lo que realmente representa. Te preocupas por tu propio poder, tu propio dinero y tu propia agenda antiamericana. Dejas que la dictadura más opresiva de América Latina se libere cuando el mundo los ve cometer atrocidades contra los negros en Cuba. ¿Por qué? Sólo hay una respuesta, usted es tan antiestadounidense como el gobierno cubano. LOS CUBANOS QUIEREN LIBERTAD", concluyó William Levy en su mensaje.

