Políticos de origen cubano critican a Biden por revisar las remesas a Cuba: "Pedían libertad"

María Elvira Salazar, Maro Rubio y Mario Díaz-Balart Foto © Twitter / María Elvira Salazar, Maro Rubio y Mario Díaz-Balart

Políticos de origen cubano en Estados Unidos criticaron al presidente demócrata Joe Biden por ordenar la creación de un grupo de trabajo para evaluar el envío de remesas a las familias cubanas.

La congresista María Elvira Salazar dedicó dos tuits al inquilino de la Casa Blanca en el que reprocha la creación de ese grupo y le exigió acciones concretas que favorezcan la libertad y democracia en Cuba.

"La Administración Biden ha estado planeando esta 'revisión' durante meses. Las protestas no cambiaron de opinión en nada. Es hora de que el presidente Biden escuche a la gente de Cuba y darles soluciones reales, ¡ahora!", escribió la congresista en Twitter.

En otro mensaje Salazar le dijo al presidente estadounidense que "Libertad" y "Abajo la dictadura" eran los cánticos que se escuchan en Cuba mientras el pueblo protestó pacíficamente el 11J.

Otra voz que se levantó contra el anuncio de la Administración Biden fue la del congresista Mario Díaz-Balart quien pidió al mandatario estadounidense que su país lidere a la comunidad internacional en la búsqueda de una libertad inmediata para el pueblo cubano.

"Lo que todo el pueblo cubano necesita es que Biden lidere a la comunidad internacional por su libertad inmediata y proporcione acceso a Internet que no pueda ser bloqueado por la dictadura", escribió en la red social.

Esta última idea se refiere al anuncio del líder demócrata de buscar una manera de que el pueblo cubano tenga acceso a la red de datos sin depender exclusivamente del monopolio de las telecomunicaciones ETECSA, que restringió el acceso a internet durante las protestas pacíficas del 11J y en los días posteriores.

Por su parte, el senador Marco Rubio dedicó sendos mensajes al presidente Biden en la misma línea que sus colegas y se mostró crítico ante la posible complacencia del dignatario hacia la dictadura cubana.

"Presidente Biden escucha a la gente dentro de Cuba no la gente pro-régimen en su administración. Los cubanos que marchaban por las calles no pedían remesas, pedían libertad", destacó.

En otro mensaje Rubio aseguró que al presidente lo convencieron de que la mejor respuesta la Cuba y los cubanos eran las remesas.

"No importa que sea el régimen el que impida las remesas directas", recordó.

Este lunes el líder de Estados Unidos dijo que se evaluaba la posibilidad de enviar remesas a Cuba, así como el incremento de personal diplomático en la embajada de Washington en La Habana.

Un funcionario estadounidense adelantó a este medio que también se busca aplicar consistentemente "medidas para apoyar al pueblo cubano y obligar a que el régimen cubano rinda cuentas".

Sin embargo, el reciente anuncio contradice las palabras del propio Biden pocos días antes durante una rueda de prensa conjunta en la que estuvo la canciller alemana Angela Merkel.

"No cambiaría las remesas ahora porque no tengo las garantías de que no terminarían en manos del gobierno", dijo Joe Biden poco después de conocerse la ola de represión que la dictadura propinó a la población que se manifestó pacíficamente en las calles pidiendo el fin de la dictadura comunista.

Grupos de la sociedad civil independiente como Cuba Humanista han pedido que se permita el envío de remesas a la isla a través de instituciones que no pertenezcan al conglomerado militar de GAESA, que se entregue el dinero en dólares o la tasa de cambio se corresponda a la que estableció el mercado informal.

Desde finales de noviembre de 2020 Western Union dejó de ofrecer el servicio de remesas a Cuba, una medida que adoptó la Administración Trump teniendo en cuenta que el dinero que llegaba a la isla era controlado por FINCIMEX, una entidad que pertenece a las Fuerzas Armadas de la isla.

Tras la toma del poder del actual inquilino de la Casa Blanca y en correspondencia con su campaña electoral y la promesa de revisar la política de Estados Unidos hacia Cuba se especuló la posibilidad de retomar el servicio, pero hasta hoy no se ha concretado nada.

El Consejo Económico y Comercial Cuba-US (USCTEC), con sede en Nueva York, estimó que entre Cuba y Estados Unidos llegó a existir un flujo anual de remesas de entre $2,000 y $4,000 millones.