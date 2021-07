Cubana en Miami denuncia la desaparición de sus dos sobrinos en las protestas en Matanzas

Dévora Díaz en protestas de Miami Foto © Captura de video

La cubana Dévora Díaz, residente en Miami, denunció la desaparición de sus dos sobrinos tras las protestas que tuvieron lugar en Matanzas como parte de las jornadas de manifestaciones que han sacudido a Cuba en la última semana.

Angustiada por la suerte de sus sobrinos, Díaz lleva una semana sin dormir, según confesó en entrevista con Telemundo51. “Son jóvenes que se dieron cuenta de la mentira, la juventud de ahora ya no cree lo que dice Canel”, declaró.

“No se sabe en dónde están. Están perdidos”, denunció la tía ante las cámaras de la televisión. Se trata de Alejandro Rodríguez y José Ángel Cubas, residentes en la provincia de Matanzas, a quienes, según la tía, les están pidiendo 30 años de privación de libertad.

“Uno de ellos es el que inició la manifestación en Cuba, dejó hasta una carta hecha”, dijo en referencia a la temprana participación de sus familiares en unas protestas que, según coinciden los analistas, no tuvo un liderazgo ni planificación alguna, sino que sucedieron como una reacción en cadena, potenciada por las redes sociales, luego del estallido popular y espontáneo en San Antonio de los Baños.

La carta a la que se refiere Díaz es un poema que uno de sus sobrinos compartió por redes sociales y de mensajería, y que bajo el título “Mi legado” dice:

“No busco fama / No busco gloria / Busco verdad / Libertad e historia // Quitarnos la venda es fácil / Unirnos es aún más fácil / Cuba se levanta / Jovellanos se levanta / Y a la voz de muchas gargantas // Al grito de la multitud mi pueblo canta / Patria y vida, que Cuba ya no aguanta / Lucharé por Jovellanos / Aunque las piernas me partan / Hoy mi alma de mambí se agiganta”.

“La juventud de ahora ya no es la de antes. Ahora existe internet y se dan cuenta de que es mentira todo lo que están diciendo Díaz-Canel, la revolución, Raúl Castro… Hemos vivido miedo, terror, represión… Entonces, llegó la hora de decir ¡Basta Ya!”, afirmó la tía de unos jóvenes matanceros que permanecen en paradero desconocido luego de su arresto por participar en las manifestaciones espontáneas y pacíficas.

Alejandro Rodríguez y José Ángel Cubas forman parte de los cientos de jóvenes cubanos que han sido detenidos y represaliados desde que estallaron las protestas en Cuba. Este lunes se conoció la noticia de un grupo de madres cubanas que se reunieron en las afueras de la prisión de 100 y Aldabó, en La Habana, con el fin de conocer la situación en la que se encuentran detenidos sus hijos.

Otro caso en Matanzas, el de la joven Glenda de la Caridad Marrero Cartaya (15 años de edad) fue denunciado por familiares a Telemundo51. Arrestada el pasado miércoles en Cuba, fue acusada de promocionar en las redes sociales el estallido social del pueblo de Jovellanos en la provincia de Matanzas, según dijo su familia, que informó que Glenda lleva 72 horas recluida en una cárcel de menores.

Por su parte, la activista Salomé García Bacallao denunció el desinterés del ministerio de Educación (MINED) por el destino y estado de al menos nueve menores de edad, cuyas familias han denunciado que continúan en paradero desconocido o detenidos sin poder contactarlos o verlos, y exigen su liberación.

“Cuando hablamos de desaparición forzada es que no se sabe el lugar de detención”, aclaró la abogada Laritza Diversent, directora de la ONG Cubalex, entrevistada en Las Mañanas de CiberCuba.

“Esto, según la Convención Internacional para controlar desaparición forzada, es un supuesto de desaparición”, aseguró la letrada y señaló la necesidad de visibilizar la situación de las víctimas de estas arbitrariedades.

“Invitamos a los oyentes que conocen a una persona que haya sido detenida, aunque ya esté en libertad, por favor, que se comuniquen con nosotros”, pidió la abogada. A Cubalex se le puede contactar a través del número de teléfono +1901 7080230 por WhatsApp, Telegram y Signal. La ONG también recibe denuncias a través de la mensajería de Facebook y del correo electrónico info@cubalex.org.

Mientras, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió este jueves al régimen cubano una acción urgente de búsqueda de 187 personas que han sido objeto de desaparición forzosa tras la represión ordenada por el gobernante Miguel Díaz-Canel.

Además, el Comité contra la Desaparición Forzosa de las Naciones Unidas demandó a las autoridades cubanas la identificación de los perpetradores de las desapariciones, exigiendo que en este proceso estén presentes los familiares de las víctimas.