Denuncian detención de madre de tres hijos menores por protestas en Santiago de Cuba: "Esos niños no tienen más familia"

Una joven cubana denunció la detención de una madre soltera con tres hijos menores de edad durante las protestas en Santiago de Cuba, y las condiciones de desamparo en las que han quedado los niños.

La madre tiene una hija de 13 años, otra de 3 y un niño de 1 año, y su madre que está enferma de los nervios y necesita cuidados constantes.

Los niños han quedado desamparados, porque no tienen más familia, y la niña mayor ha tenido que hacerse cargo de sus hermanitos y de su abuela enferma.

"Ella se tiró para la marcha a pedir comida y libertad y la tienen hace cinco días detenida y su hijita de 13 años está sola con los niños y me ha escrito a mí porque no sabe qué hacer, ellos no tienen más familia", contó muy afectada la denunciante, amiga cercana de la joven detenida.

"Se la llevaron y nadie dijo nada, esos niños están solos, sin nada que comer, no tienen más familia, no tienen a nadie. ¿Cómo vamos a saber dónde está?", preguntó desesperada.

La joven que denunció el caso, dijo que no les han dado ninguna información de dónde está su amiga, que hace casi una semana no saben nada de ella y no tiene familiares en la isla que puedan pedir por ella y buscarla.

"Yo quiero que ella aparezca, y que no le pase nada, porque ya basta de abuso con el pueblo cubano, basta de abuso con las mujeres en Cuba, que te matan y nadie hace nada. ¿Cuándo van a parar con esto? ¡Nos tienen locos hace 62 años!", grito la joven.

La cifra de desaparecidos tras las protestas del pasado 11 de julio roza los 600. El Comité contra la Desaparición Forzosa de la Organización de Naciones Unidas demandó a las autoridades cubanas la búsqueda de las personas desaparecidas y la identificación de los perpetradores de las desapariciones.

Montones de madres cubanas se reunieron en las afueras de la prisión de 100 y Aldabó, en La Habana, con el fin de conocer la situación en la que se encuentran sus hijos, detenidos por participar en las protestas del 11J.

El régimen negó a través de los medios oficialistas las desapariciones, detenciones ilegales, torturas y vejaciones a manifestantes. A pesar de las incontables evidencias, las denuncias familiares y la información recopilada por organizaciones independientes, el Ministerio del Interior aseguró que "en Cuba no existen personas desaparecidas".