Yunior García se reunirá con Silvio Rodríguez: "Si me permiten salir de mi casa"

Yunior García y Silvio Rodríguez Foto © Facebook / Yunior García / Cubasí

El cantautor cubano Silvio Rodríguez respondió a la petición de diálogo que el actor y dramaturgo Yunior García le hizo la noche del martes para intercambiar sobre la situación actual de Cuba.

"¡Silvio respondió! Si me permiten salir de mi casa, hoy nos veremos en Ojalá", anunció en su cuenta de Facebook García, quien se mantiene bajo vigilancia policial en su domicilio tras participar en las manifestaciones del 11 de julio frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).

El dramaturgo no reveló más detalles de la respuesta de Silvio a su publicación, pero acordaron reunirse "sin cámaras ni micrófonos" en los estudios Ojalá del cantautor.

En un comentario en su blog, Silvio dijo esta mañana que "por supuesto que los recibo y con mucho gusto. Lo único que lamento es que se haya optado por el recurso de un reclamo público, porque Yunior tiene forma de localizarme. En fin..."

Comentario de Silvio Rodríguez

En horas de la noche de este martes, Yunior, que formó parte del 27N frente al Ministerio de Cultura, publicó un texto en sus redes sociales en el que aseguraba que "si todavía me queda una mínima esperanza de diálogo, quiero que sea contigo", para intercambiar "nuestros fragmentos de verdades".

No te imagino lanzándonos a un camión de basura ni defendiendo tiendas con un palo en la mano. No te imagino pateando a un joven socialista de 22 años en una estación de policía ni apoyando las condenas de aquellos a los que has regalado tantos conciertos en sus barrios.

"Yo no te pido que renuncies a ninguna de tus convicciones. Eso sería absurdo de mi parte. Tú eres (con todas tus contradicciones) una pieza imborrable en este rompecabezas donde nacimos y que seguimos llamando Patria. Pero mis amigos y yo (con las nuestras) también estamos en esa imagen de Cuba que no acaba de armarse. Y no permitimos, Silvio, que nadie nos arroje de la mesa", escribió Yunior García.

La posición cómplice de Silvio ante la respuesta represiva y violenta del Gobierno cubano ha generado rechazo y decepción en una generación de seguidores del cantautor, a pesar de que en otros momentos ha dejado claras sus posturas con respecto al régimen.

A pesar de los múltiples videos que circulan en redes sociales desde el 11 de julio pasado, Silvio aseguró que no había visto uno solo que mostrara represión de la policía hacia los manifestantes pacíficos y demeritó las protestas de miles de cubanos con la habitual justificación estatal de que estaban orquestadas desde Estados Unidos.