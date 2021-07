Silvio Rodríguez duda de la represión policial contra manifestantes pacíficos en Cuba: "No me ha tocado ver un solo vídeo"

Silvio Rodríguez / Protestas en Cuba Foto © Cuba Periodistas / Facebook Marcos Evora

El trovador cubano Silvio Rodríguez dudó de la represión policial contra manifestantes pacíficos en Cuba durante las jornadas de protestas que se iniciaron el 11 de julio.

En su blog Segunda Cita, Rodríguez señaló que hubo excesos policiales en las protestas en Cuba, pero negó haber visto vídeos en que los agentes represores cubanos actuaran contra manifestantes pacíficos.

Captura de imagen blog Segunda Cita

"Respecto a los excesos policiales, en primer lugar por supuesto que los ha habido. Sin embargo, no me ha tocado ver un solo video que muestre el momento en que una manifestación pacífica es agredida por la policía. Puede que exista pero yo no lo he visto", dijo Rodríguez a sus seguidores.

Las declaraciones del trovador llegan después de que salen a la luz decenas de vídeos grabados en las protestas en Cuba con demoledores testimonios de represión por parte del Estado.

El cantautor se refirió de modo indirecto a los medios de comunicación independientes para criticar la labor informativa señalando que muestran el momento de la violencia, pero no las razones que la originaron.

A pesar de haber dicho que no pudo ver vídeos, Rodríguez se refirió a uno en específico en que la policía marchaba junto a los manifestantes, en lo que describió como una escena sin "agresividad física".

"Siempre lo que se muestra es el momento de la violencia, nunca cómo empezó. Ayer mismo me llegaron unas imágenes de cuando la manifestación frente al Capitolio empieza a desplazarse hacia el Malecón. Es una panorámica tomada desde un balcón del hotel Inglaterra. Se ve a policías marchando a los flancos de la manifestación pero no se nota agresividad física de ninguna de las partes", dijo Rodríguez.

Muchos artistas cubanos y del mundo han denunciado la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos y desarmados que solo pedían Libertad y el fin de la represión. Sin embargo, no es la primera vez que el trovador se niega a ver lo que ocurre en Cuba.

En enero, tras la protesta de los miembros del Movimiento 27N frente a la sede del Ministerio de Cultura, Rodríguez dijo que las cookies de las páginas webs no le permitían ver el vídeo en que el ministro Alpidio Alonso atacaba a uno de los jóvenes que se manifestaban pacíficamente para exigir diálogo con el gobierno a través del MINCULT.

"Tengo la impresión de que mucho de lo que hemos visto ha sido editado con mucha precisión, para mostrar lo que se ha querido destacar", dijo Rodríguez sobre las protestas del 11 de julio y días posteriores.

La pasada semana el cantautor expresó que las protestas de los miles de cubanos que salieron a las calles para exigir respeto por los derechos y el fin de la dictadura, habían sido “preparadas y alentadas por el régimen imperial” y argumentó que el momento actual es "de defensa de los incuestionables logros” de Cuba.

"El momento en que ocurren manifestaciones preparadas y alentadas por el régimen imperial no es el mejor para sacar el tema. Este es un momento de defensa de los incuestionables logros de nuestro país, a la vez que exige de nosotros una muy profunda y lúcida meditación sobre nuestra realidad”, dijo Rodríguez en su blog al referirse a la necesidad de que se legalicen las manifestaciones pacíficas en la isla pues en su criterio pondrían fin a "ciertos escándalos".

Recientemente se conoció el testimonio de Leonardo Romero Negrín, estudiante de Física en la Universidad de La Habana, que da fe de las detenciones arbitrarias y la violencia contra los manifestantes por parte de la policía el 11 de julio.

Romero Negrín fue detenido y golpeado en los brazos, costillas y hasta le fracturaron la nariz. Lo condujeron a un patio interior en la estación policial de Dragones y con una tabla lo golpearon en las piernas, provocándole lesiones y cicatrices.

Actualmente el joven está en reclusión domiciliar por el supuesto delito de desorden público. Asegura que todo está grabado en las cámaras de seguridad del hotel Saratoga y que si la policía lo desea puede consultar las imágenes y verificar el atropello cometido contra él y contra otros manifestantes en las protestas en Cuba.