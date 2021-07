Es muy cruel lo que han hecho con mi hijo, dijo madre cubana acusada en el NTV luego del 11J

La Televisión nacional de Cuba ha vuelto a servir de plataforma para un capítulo -otro más- de descrédito en contra de los cubanos. Los rostros del odio del NTV, Humberto López y Jorge Legañoa, se ensañaron con una madre cubana emigrada y su hijo de 11 años residente en la isla.

En sendos programas de alta audiencia, ambos voceros del régimen se hicieron eco, esta vez, de informaciones difundidas por perfiles falsos en Facebook. Aseguraron que Yudmila Barroso Almanza, natural de Las Tunas y residente en Texas, Estados Unidos, había ofrecido un pago en mensajería de Facebook a un paisano, tunero también, por simular lesiones para implicar a la Policía como culpable. El monto se incrementaba si se trataba de agresión contra niños.

El poder está nervioso por el mar de videos que han trascendido a las redes sociales, donde agentes uniformados o de civil arremeten contra mujeres, ancianos y hasta menores de edad. Ya no les basta con que los emigrados mantengan a los cubanos de la isla, sino que pretenden paguen también por la represión orientada desde la presidencia de la República.

“Qué bueno que circula este perfil en las redes”, celebraba López en emisión estelar del noticiero, refiriéndose a la supuesta cuenta en Facebook de Barroso Almanza.

¿Qué tienes que decir sobre las acusaciones de Humberto López?

Es totalmente falso, todo es un invento. Él alega que se haga justicia y yo comparto su opinión de que se haga justicia. Ese chat [de Messenger] que ellos inventaron es un perfil totalmente falso. Es una cuenta nueva creada; mi cuenta es de 2017. En primer lugar, yo soy incapaz de mandar a agredir a un niño. Yo tengo un niño en Cuba. En segundo lugar, yo soy cristiana evangélica. Y para algunos puede no representar nada, pero para mí es todo. Yo soy incapaz de hacer algo como eso.

Según tus declaraciones, alguien creó una cuenta falsa para incriminarte como incitadora a la violencia a raíz de las protestas del 11J, pero ¿por qué crees que te eligieron a ti?

Cuando comenzaron las manifestaciones yo sentí una alegría muy grande porque el pueblo se había cansado y había decidido salir [a protestar]. Cada vez que subían videos [de protestas en diferentes provincias] yo los compartía en [la página] Revolico de Las Tunas, de donde soy, para que mi familia y amistades lo vieran. Eso llenó de odio y rabia a los represores.

El miércoles me enviaron el video del Noticiero. No creo que me escogieran al azar. Yo publicaba a cada rato pidiendo a la gente “únanse, únanse” [a las protestas] porque yo quiero un cambio. Toda mi familia está en Cuba.

De tu familia quería preguntarte. El video de Legañoa muestra el rostro de tu hijo. La diferencia entre ambos videos es que Legañoa publica imágenes del muro de tu Facebook real, y no el Messenger falso que exhibió López.

Han expuesto públicamente a mi hijo menor de edad, de 11 años, que está en Cuba, solo con mi madre. Está sumamente afectado. Ese día me llamó llorando porque los vecinos salieron a decirle a mi mamá que yo soy una asesina. No sabemos de lo que son capaces esa gente…

Mi hijo no quiere empezar la secundaria. Hoy mi hijo no quería ir a una consulta con el médico [para que no lo reconocieran]… Es muy cruel lo que han hecho con mi hijo…

Personas me han escrito: “Dile a tu familia que se olvide de vacunas, que se olvide de libreta [de racionamiento]”.

Esto no se va a quedar así. Esto va con demandas internacionales.