Díaz-Canel asegura que pronto vendrá "todo lo bueno junto"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseguró que “todo lo bueno vendrá junto” durante un encuentro con pobladores de Romerillo, barrio perteneciente al habanero municipio de Playa.

El mandatario recorrió varios enclaves capitalinos, entre ellos la barriada de Romerillo, donde lo recibió un pequeño grupo integrado por miembros de la FMC y otras organizaciones regidas y gestionadas por el propio gobierno.

“El presidente Díaz-Canel en Romerillo, barriada del municipio Playa, en La Habana. Visitó un centro de vacunación instalado en la Sala de Arte Martha Machado, en el Estudio de Kcho. Le habló a los vecinos desde el corazón”, indicó en Facebook Angélica Paredes López, periodista de Radio Rebelde.

Díaz-Canel, en un clásico gesto populista, conversó con sus adeptos y les garantizó que la Revolución trabaja para paliar la crisis económica y sanitaria que enfrenta el país. Una vez más se refugió en el embargo económico impuesto por Estados Unidos para justificar el desabastecimiento y las carencias.

“La Revolución siempre va a estar al lado del pueblo, y lo que la Revolución no ha podido hacer no ha sido por insuficiencia, sino por el bloqueo. Lo digo porque todos los días lo tengo que vivir, porque me la paso sacando cuentas, ‘cuánto nos hace falta, cuánto no tenemos’”, indicó el presidente.

Al final de la cita, Díaz-Canel aseguró que aunque “todas las cosas malas vinieron juntas (pandemia, crisis económica etc), el país saldrá adelante y todo lo bueno también vendrá junto”.

El grupo de personas coreó una vieja arenga fidelista para despedir al presidente: “Pa’ lo que sea Canel, pa’ lo que sea”.

En su cuenta de Twitter, el mandatario detalló su periplo por la capital donde visitó además una central termoeléctrica y el Centro de Inmunología Molecular.

“Comenzamos el día con hombres y mujeres que ayudaron a estabilizar el sistema eléctrico nacional; luego con vecinos del barrio Romerillo y vimos su hermoso vacunatorio; finalmente estuvimos con científicos del @centro_cim. Q producen nuestra Soberana”, explicó.

Desde que medios internacionales, importantes figuras públicas a nivel mundial y mandatarios de numerosos países condenaran la violenta reacción de las autoridades frente a las manifestaciones populares espontáneas en Cuba, Díaz-Canel promueve en redes sociales la imagen de un líder conciliador que celebra el diálogo, la tranquilidad ciudadana y la justicia.

No obstante, aún permanecen en prisión cientos de ciudadanos cubanos que tomaron las calles desde el pasado 11 de julio en ejercicio del derecho a la manifestación, que le asiste a todo ser humano.

La mayoría de los detenidos serán sometidos a juicios bajo los cargos de “desacato”, “desorden público” e “incitación a las masas”.

Uno de los primeros juicios celebrados a manifestantes correspondió al joven cineasta Ányelo Troya, quien tomó las calles con su cámara para filmar los sucesos del 11J.

Las autoridades cubanas condenaron a un año de cárcel al cineasta y a otros 10 jóvenes del país en un juicio sumario, a puertas cerradas y sin defensa.