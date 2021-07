Piden 15 años de cárcel a joven que defendió a una mujer golpeada por un policía el 11J en Cuba

A la izquierda, manifestaciones en 10 de Octubre el 11J. A la derecha, el joven acusado de desacato. Foto © CiberCuba

La Policía amenaza con 15 años de cárcel a un joven residente en Lawton (10 de Octubre, La Habana), acusado de pelearse con un policía que estaba golpeando a una mujer en las protestas multitudinarias del 11 de julio en Cuba.

Se trata de Edel Cabrera González, de 28 años, vecino de calle San Bernardino número 103, entre San Benigno y San Indalecio, apartamento 2, Santos Suárez, 10 de Octubre.

Cabrera estuvo desaparecido entre el 12 y el 18 de julio. Su familia supo de él el domingo 18 de julio cuando un instructor de la Seguridad del Estado llamó para avisar que estaba detenido en la estación de Policía del Cotorro, según informó a CiberCuba su tío Leonel Miralles.

"Mi hermana (la madre del joven) fue a varias estaciones de Policía y no pudo encontrarlo", añade.

La llamada de la Seguridad del Estado llegó en medio de la presión internacional y las denuncias de ONGs ante el Comité contra las Desapariciones Forzosas de la ONU.

Al día siguiente (19 de julio) el joven fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario. "Estaba esperando juicio por contrarrevolucionario", ironiza su tío.

Sin embargo, este jueves la Policía volvió a por él y se lo llevó a la estación de Acosta (Lawton), acusándolo de aparecer en vídeos en los que supuestamente se le ve encima de una patrulla policial gritando ¡Libertad!.

Al parecer, le mostraron los vídeos y él se reconoció en uno de ellos y aceptó la acusación que le hacen. Su familia está preocupada porque el joven ha dicho que prefiere suicidarse antes de cumplir 15 años de cárcel.

También lo acusan de llevar tatuajes que representan a un grupo opositor, algo que consideran tan grave que en total podría sumar penas de hasta 15 años de privación de libertad.

"No ha matado a nadie, ni destruido nada, pero así es la falta de libertad que hay en nuestro país. Yo hice algo muy parecido en el 94. Fui miembro del Proyecto Varela hasta el 2002, cuando me ayudaron a salir de mi Cuba. Ojalá no lo desaparezcan", dijo su tío a este portal.

A casi dos semanas de las protestas multitudinarias que sacudieron Cuba, los registros compilados por organizaciones independientes confirman más de 600 personas detenidas, desaparecidas o bajo medida cautelar a la espera de juicios.

La organización Cubalex ha registrado más de 620 casos hasta este jueves, algunos ya verificados y otros en proceso de verificación. La cifra fue compartida por la organización internacional Human Rights Watch y el senador cubanoamericano de Florida, Marco Rubio.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas denunció que el régimen cubano está juzgando a los manifestantes mediante procesos sumarios que impiden ejercer el derecho a la defensa.

"En la práctica, en estos casos, el juicio queda en manos de la policía y el juez", lamentó Vivanco.