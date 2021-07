Daniela Darlin: "Patria y Vida ha cambiado el pensamiento de muchos cubanos"

Daniela Darlin Foto © Instagram de la artista

La bailarina y saxofonista cubana Daniela Darlin celebró que Patria y Vida ha cambiado el pensamiento de muchos cubanos, y se mostró orgullosa de haber formado parte de la producción del videoclip.

"PATRIA Y VIDA ha cambiado el pensamiento de muchos cubanos con una verdad explícita. El día que grabamos este video sentí un orgullo increíble de ser parte de algo que sin duda cambiaría la ideología de muchos", escribió la artista junto a un video.

"No perdamos la fuerza de gritar nuestra verdad", pidió la exconcursante de Nuestra Belleza Latina. "No perdamos la fuerza de luchar por un cambio, no perdamos la fuerza y mucho menos la esperanza de que muy pronto nuestra CUBA SERÁ LIBRE".

Daniela Darlin ha estado participando en las manifestaciones en Miami por la libertad de Cuba desde que a lo largo de la isla se generaron protestas el pasado 11 de julio.

Además de su paso por Nuestra Belleza Latina en 2018, Daniela Darlin representó a Cuba en el certamen Miss Latinoamérica 2020 y se coronó el año pasado como Miss Summer US.

En mayo último, la bailarina representó a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, durante el Primer Festival Cubano en Louisville, Kentucky.

