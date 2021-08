El emotivo reencuentro de la cubana Daniela Darlin con su madre en Estados Unidos

Momentos del reencuentro de Daniela Darlin y su hermano con la madre de ambos Foto © Collage Instagram/Daniela Darlin

La bailarina y saxofonista cubana, Daniela Darlin, compartió este domingo emotivas imágenes que dan fe de un sueño cumplido: el reencuentro de ella y de su hermano con su mamá en Estado Unidos.

"Un sueño que se cumplió. Yo no tengo palabras para expresar la felicidad que siente mi corazón y todavía no me lo creo. Gracias a todo lo que existe por permitirnos a mí y a mi hermano estar con nuestra madre una vez más y para siempre", escribió la instrumentista en Instagram, donde dio la bienvenida a su mamá a "tierras de libertad", y agradeció a EE.UU. -donde reside hace ya más de siete años- "por tantas oportunidades".

El vídeo publicado por Daniela, de poco más de un minuto de duración y montado sobre el tema "¿Cómo te pago?", de Lenier, muestra los momentos previos a que la joven y su hermano su fundieran en un emotivo abrazo con su mamá en el aeropuerto.

Recientemente, la exconcursante de Nuestra Belleza Latina celebró que la canción Patria y Vida haya cambiado el pensamiento de muchos cubanos, y se mostró orgullosa de haber formado parte de la producción del videoclip.

"PATRIA Y VIDA ha cambiado el pensamiento de muchos cubanos con una verdad explícita. El día que grabamos este video sentí un orgullo increíble de ser parte de algo que sin duda cambiaría la ideología de muchos", escribió la artista en sus redes en días atrás y pidió no perder "la fuerza de gritar nuestra verdad" y "mucho menos la esperanza de que muy pronto nuestra CUBA SERÁ LIBRE".

Daniela Darlin participó en varias de las manifestaciones celebradas en Miami por la libertad de Cuba desde la histórica jornada de protestas del pasado 11 de julio.

Además de su paso por Nuestra Belleza Latina en 2018, Darlin representó a Cuba en el certamen Miss Latinoamérica 2020 y se coronó el año pasado como Miss Summer US. En mayo de este año representó a la Virgen de la Caridad del Cobre durante el Primer Festival Cubano en Louisville, en Kentucky.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.