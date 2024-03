Artista cubana Daniela Darlin: "Me dijeron no eres talentosa, no vas a llegar a ningún sitio"

Todos los comienzos son difíciles, especialmente en el mundo artístico, donde es habitual encontrarte con personas que invalidan tu talento. Sin embargo, lo importante es hacer oídos sordos y confiar en uno mismo, algo que aprendió desde bien pronto la cantante, saxofonista y bailarina cubana Daniela Darlin.

La cubana, que lleva más de una década viviendo en Estados Unidos, recordó precisamente cuando en el pasado le dijeron que no era talentosa y dudaron de ella con un bonito vídeo en el que puso una foto de ella de pequeña y un momento de ella recientemente cantando en tarima en un show.

"Me dijeron no eres talentosa, no vas a llegar a ningún sitio, pero yo solo escuchaba la la la", escribió sobre este vídeo. Sin duda, una publicación motivacional que seguro que inspira a sus fans a seguir sus sueños y luchar por ellos como hizo ella.

Y es que la talentosa músico no ha dejado de luchar para conseguir más logros y recientemente hizo realidad uno de sus mayores sueños: comprarse su primera casa en Estados Unidos, concretamente en Miami. Una feliz noticia de la que hizo cómplices a todos sus followers.

"Un sueño hecho realidad lograr comprar mi primera casa. Ha sido un proceso bien duro y estresante a punto de querer tirar la toalla cuando casi lo estaba logrando, pero gracias a Dios y a muchas personas que me dieron fuerzas hoy tengo mi primer hogar", comentó Daniela unas semanas atrás.