Jennifer Lopez y Ben Affleck recrean icónica escena del videoclip "Jenny From the Block" 19 años después

Jennifer Lopez y Ben Affleck en el videoclip de "Jenny from the block" Foto © Youtube / Jennifer Lopez

El 52 cumpleaños de Jennifer Lopez fue la fecha escogida por la artista para hacer oficial su relación con Ben Affleck. La cantante compartió en Instagram un beso de película de la pareja en medio de sus vacaciones en Saint-Tropez a borde de un yate que revolucionó todas las redes sociales. Una imagen que puede guardar la pareja a su álbum de momentos icónicos.

Y parece que durante esta escapada los tortolitos van a continuar regalando a sus fans momentos para el recuerdo. No solo eligieron las aguas francesas como el escenario para confirmar después de meses su noviazgo, sino también para protagonizar una imagen que está causando gran revuelo por la similitud que guarda con una que les tomaron casi veinte años atrás, concretamente para el videoclip de Jenny From The Block en 2002...

En una de las escenas del videoclip de hace 19 años vemos a Ben Affleck con una mano en el trasero de JLo. Una imagen idéntica que han hemos podido ver que les tomaron los paparazzis en sus vacaciones por la costa francesa este fin de semana... ¿Será un homenaje intencional?

Aunque no sabemos si fruto de la casualidad o no, en varios vídeos que circulan del cumpleaños de la Diva del Bronx podemos ver a la pareja dentro de un restaurante comiéndose a besos mientras suena la canción que la catapultó como estrella de la música. Efectivamente, Jenny From The Block.

Recordamos que Jennifer Lopez y Ben Affleck, también conocidos como Bennifer, fueron pareja desde 2002 hasta 2004 que rompieron tras haberse comprometido. Diecisiete años después de su sonada ruptura, volvieron a darse una oportunidad en el amor este 2021 y las imágenes que están protagonizando indican que lo suyo va viento en popa...

