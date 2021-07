Cuba reporta 8,118 nuevos casos de coronavirus y 66 muertes por la enfermedad

El Ministerio de Salud Pública informó 66 muertes y 8118 nuevos casos de coronavirus en Cuba en las últimas 24 horas.

Las víctimas se registraron en las provincias de Ciego de Ávila (26), La Habana (10), Matanzas (6), Camagüey (5), Guantánamo (5), Cienfuegos (3), Granma (3), Holguín (2), Santiago de Cuba (2), Pinar del Río (1), Mayabeque (1), Villa Clara (1) y Las Tunas (1).

El doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP, explicó en conferencia de prensa que siete de los fallecidos tienen menos de 50 años.

Hasta las doce de la noche del domingo, en Cuba se mantenían ingresados 60,395 pacientes, de los cuales 42,338 permanecen activos con la enfermedad y el resto son sospechosos o se encuentran en vigilancia, según los datos oficiales.

Tras procesarse más de 50 mil muestras PCR en tiempo real, se diagnosticó el coronavirus en 8.118 nuevos pacientes, lo que incrementa a 341, 152 personas con la enfermedad en Cuba desde marzo del año pasado.

De todos los pacientes diagnosticados, solo 22 fueron importados y procedían de Estados Unidos, Rusia, España, Panamá, Canadá, Jamaica y Colombia, mientras que el resto son consecuencia de la transmisión autóctona en el territorio, explicó el doctor Durán García.

El experto cubano señaló que llevan cinco días consecutivos diagnosticando más de siete mil casos diarios y de manera especial en los dos últimos la cifra superó los ocho mil.

El 99,2% de los diagnosticados en Cuba fueron contactos de casos de contactos detectados anteriormente lo que remarca la complejidad de la situación epidemiológica en todo el país.

En el occidente de Cuba La Habana es la provincia con mayor cantidad de casos positivos, con el diagnóstico de 1,527 personas y hasta el momento el municipio especial Isla de la Juventud es el único territorio cubano que no reporta casos.

En el centro del país Ciego de Ávila sigue siendo el territorio con mayor incidencia, donde se diagnosticó el COVID-19 en 704 personas, mientras que el extremo oriental del archipiélago Holguín está en la zona crítica con 816 PCR positivos, según información oficial.

Como resultado de la severidad del cuadro clínico cubano, el número de pacientes asintomáticos es solo del 5.1%, a diferencia de otros momentos de la evolución de la pandemia donde este grupo era el que más prevalecía.

Por grupos de edades preocupa a las autoridades cubanas el elevado número de pacientes en edades pediátricas (1,528) y de ellos 114 lactantes y 57 con menos de seis meses de edad.

"Son cifras que no se logran modificar y no me canso de reiterar la protección a este grupo de la población", dijo Durán.

Entre 19 y 59 años se diagnosticó la enfermedad en 5,161 personas, y 1,495 tienen mas de 60 años de edad, según estadísticas del gobierno.

Hasta el momento las provincias con las tasas de contagio más peligrosas son Matanzas, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Guantánamo y Mayabeque, con hasta 25,846 pacientes por cada cien mil habitantes en los últimos quince días.

En terapia intensiva hay un total de 389 pacientes , de los cuales 164 tienen un reporte crítico y 225 graves, explicó el doctor Durán García.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 228 casos

Consolación del Sur: 10 (contactos de casos confirmados).

Guane: 16 (contactos de casos confirmados).

La Palma: 6 (contactos de casos confirmados).

Los Palacios: 14 (contactos de casos confirmados).

Mantua: 11 (10 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Minas de Matahambre: 12 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 100 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 28 (26 contactos de casos confirmados y 2 importados).

San Luis: 12 (contactos de casos confirmados).

Sandino: 6 (contactos de casos confirmados).

Viñales: 13 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 242 casos

Alquízar: 4 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 19 (contactos de casos confirmados).

Bahía Honda: 3 (contactos de casos confirmados).

Bauta: 28 (27 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Caimito: 4 (contactos de casos confirmados).

Guanajay: 39 (contacto de caso confirmado).

Güira de Melena: 120 (contactos de casos confirmados).

Mariel: 3 (contactos de casos confirmados).

San Antonio de los Baños: 10 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal: 12 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 1 527 casos

Arroyo Naranjo: 126 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 142 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 154 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 70 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 13 (12 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Diez de Octubre: 109 (108 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Guanabacoa: 60 (59 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Habana del Este: 139 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 118 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 197 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 121 (contactos de casos confirmados).

Playa: 124 (contactos de casos confirmados).

Plaza de la Revolución: 66 (contactos de casos confirmados).

Regla: 28 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 60 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 344 casos

Batabanó: 141 (contactos de casos confirmados).

Bejucal: 34 (31 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Güines: 38 (34 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 12 (contactos de casos confirmados).

Madruga: 1 (contactos de casos confirmados).

Melena del Sur: 16 (contactos de casos confirmados).

Nueva Paz: 7 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 63 (55 contactos de casos confirmados y 8 sin fuente de infección precisada).

Santa Cruz del Norte: 40 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 1 264 casos

Calimete: 62 (contactos de casos confirmados).

Cárdenas: 159 (contactos de casos confirmados).

Ciénaga de Zapata: 35 (contactos de casos confirmados).

Colón: 48 (46 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Jagüey Grande: 242 (contactos de casos confirmados).

Jovellanos: 119 (contactos de casos confirmados).

Limonar: 74 (contactos de casos confirmados).

Los Arabos: 68 (contactos de casos confirmados).

Martí: 52 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 190 (189 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Pedro Betancourt: 75 (74 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Perico: 64 (contactos de casos confirmados).

Unión de Reyes: 76 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 641 casos

Abreus: 12 (contactos de casos confirmados).

Aguada de Pasajeros: 57 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 390 (contactos de casos confirmados).

Cruces: 3 (contactos de casos confirmados).

Cumanayagua: 60 (contactos de casos confirmados).

Lajas: 77 (contactos de casos confirmados).

Palmira: 7 (contactos de casos confirmados).

Rodas: 12 (contactos de casos confirmados).

Villa Clara: 427 casos

Caibarién: 17 (contactos de casos confirmados).

Camajuani: 26 (contactos de casos confirmados).

Cifuentes: 8 (contactos de casos confirmados).

Corralillo: 31 (contactos de casos confirmados).

Encrucijada: 3 (contactos de casos confirmados).

Manicaragua: 25 (contactos de casos confirmados).

Placetas: 24 (contactos de casos confirmados)

Quemado de Güines: 2 (contactos de casos confirmados).

Ranchuelo: 16 (contactos de casos confirmados).

Sagua la Grande: 71 (contactos de casos confirmados).

Santa Clara: 182 (contactos de casos confirmados).

Santo Domingo: 22 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 185 casos

Cabaiguán: 14 (contactos de casos confirmado)

Fomento: 16 (contactos de casos confirmado)

Jatibonico: 26 (contactos de casos confirmado)

La Sierpe: 5 (contactos de casos confirmado)

Sancti Spíritus: 75 (70 contactos de casos confirmado, 2 importados y 3 sin fuente de infección precisada)

Taguasco: 39 ( contactos de casos confirmado)

Trinidad: 6 (5 contactos de casos confirmado y 1 importado)

Yaguajay: 4 (contactos de casos confirmado)

Ciego de Ávila: 704 casos

Baraguá: 24 (contactos de casos confirmados).

Bolivia: 2 (contactos de casos confirmados).

Chambas: 79 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 265 (263 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Ciro Redondo: 57 (contactos de casos confirmados).

Florencia: 10 (contactos de casos confirmados).

Majagua: 2 (importados).

Morón: 232 (230 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Primero de Enero: 31 (contactos de casos confirmados).

Venezuela: 2 (contactos de casos confirmados).

Camagüey: 429 casos

Camagüey: 246 (245 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Céspedes: 29 (contactos de casos confirmados).

Esmeralda: 49 (contactos de casos confirmados).

Florida: 55 (contactos de casos confirmados).

Guáimaro: 15 (contacto de caso confirmado).

Jimaguayú: 6 (contacto de caso confirmado).

Minas: 8 (7 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Najasa: 1 (contacto de caso confirmado).

Nuevitas: 2 (contactos de casos confirmados).

Santa Cruz del Sur: 2 (contactos de casos confirmados).

Sibanicú: 4 (contactos de casos confirmados).

Sierra de Cubitas: 3 (contactos de casos confirmados).

Vertientes: 9 (contactos de casos confirmados).

Las Tunas: 264 casos

Amancio: 9 (contactos de casos confirmados).

Colombia: 25 (contactos de casos confirmados).

Jobabo: 5 (contactos de casos confirmados).

Majibacoa: 6 (5 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Manatí: 6 (contactos de casos confirmados).

Puerto Padre: 7 (contactos de casos confirmados).

Las Tunas: 206 (contactos de casos confirmados).

Granma: 172 casos

Bartolomé Masó: 1 (contacto de caso confirmado).

Bayamo: 42 (contactos de casos confirmados).

Buey Arriba: 2 (contactos de casos confirmados).

Campechuela: 2 (contactos de casos confirmados).

Cauto Cristo: 2 (contactos de casos confirmados).

Guisa: 4 (contactos de casos confirmados).

Jiguaní: 4 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo: 66 (contactos de casos confirmados).

Media Luna: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Niquero: 10 (contactos de casos confirmados).

Pilón: 1 (contacto de caso confirmado).

Río Cauto: 16 (contactos de casos confirmados).

Yara: 20 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 816 casos

Antilla. 5 (contactos de casos confirmados).

Banes: 37 (contactos de casos confirmados).

Cacocum: 12 (contactos de casos confirmados).

Calixto García: 16 (contactos de casos confirmados).

Gibara: 22 (16 contactos de casos confirmados y 6 sin fuente de infección precisada).

Holguín: 420 (417 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Mayarí: 145 (contactos de casos confirmados).

Moa: 98 (contactos de casos confirmados).

Rafael Freyre: 7 (5 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Sagua de Tánamo: 17 (contactos de casos confirmados).

Urbano Noris: 37 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 477 casos

Contramaestre: 23 (22 contactos de casos confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Guamá : 22 (contactos de casos confirmados).

Segundo Frente: 31 (30 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Tercer Frente: 2 (contactos de casos confirmados).

Mella: 17 (contactos de casos confirmados).

Palma Soriano: 5 (3 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 29 (28 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 321 (315 contactos de casos confirmados, 2 importados y 4 sin fuente de infección precisada).

Songo la Maya: 27 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 464 casos

Baracoa: 19 (contactos de casos confirmados).

Caimanera: 12 (contactos de casos confirmados).

El Salvador: 7 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 393 (391 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Manuel Tames: 22 (20 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Niceto Pérez: 9 (contactos de casos confirmados).

Yateras: 2 (contactos de casos confirmados).

Municipio Especial Isla de la Juventud: 1 caso (1 sin fuente de infección precisada)