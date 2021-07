Ana María Polo llama a mantener viva la realidad de Cuba: "¡Que el mundo sepa la verdad!"

Ana María Polo Foto © Ana María Polo/ Facebook

La presentadora cubana Ana María Polo hizo un llamado en sus redes sociales a mantener viva la realidad de su patria.

"¡Que el mundo sepa la verdad! No más mentiras. ¡Queremos una Cuba libre!", demandó en su muro de Instagram.

La popular abogada continúa mostrando su preocupación por la situación en Cuba, desde que el pasado 11 de julio miles de personas se lanzaran a las calles a exigir el fin de la dictadura castrista.

"Gracias a todos los artistas, periodistas, personalidades, negocios, etc, que se han unido a la causa por la libertad de Cuba, especialmente en estos últimos días. Gente común que comparte en sus redes sociales fotos y videos de la brutalidad que se vive allá. Esto es un asunto global", afirmó en un mensaje compartido la semana pasada.

En la misma publicación, la doctora Polo calificó la situación de su país de extrema y devastadora.

"Si bien la gente en la Isla lleva 62 años de represión y opresión, hoy en día las condiciones de salud y falta de alimentos son más que precarias. Esto me toca en lo más profundo, me preocupa y me entristece", aseguró.

La conductora del programa 'Caso Cerrado' pidió a sus seguidores, "cubanos o no", estar informados sobre lo que está sucediendo en la nación caribeña y hacer "lo que esté a nuestro alcance para cambiar una situación que es ya insostenible".

"Es una crisis humanitaria que requiere de atención inmediata", recalcó la celebrite, cuyo nombre fue puesto a una calle de la ciudad de Hialeah, en Miami, por ser una de las figuras hispanas más reconocidas en la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

Justo el día en que estallaron las protestas en la Isla, la letrada y presentadora de televisión nacida en La Habana se sumó al hashtag SOS Cuba, creado en Internet para visibilizar la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus y la falta de medicinas y alimentos.

"¡CUBA necesita ayuda ya! La intervención humanitaria es urgente, tuiteó.