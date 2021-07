Dra. Ana María Polo: "La situación de mi país natal, Cuba, es extrema y devastadora"

Doctora Ana Maria Polo denuncia represión y crisis humanitaria en Cuba Foto © Instagram Ana Maria Polo

La presentadora de origen cubano Ana María Polo volvió a acudir a sus redes sociales para mostrar su preocupación por la situación en Cuba y pedir a todos, "cubanos o no", que "hagamos lo que esté a nuestro alcance para cambiar una situación que es ya insostenible".

En un mensaje compartido en sus redes la doctora Polo, en cuyo honor se renombró recientemente la calle 72 en el oeste de Hialeah, calificó de extrema y devastadora la realidad de su país natal y se refirió a la crisis humanitaria "que requiere atención inmediata".

Además de la represión que padecen quienes en la Isla disienten y se manifiestan contra el régimen, la abogada y presentadora de televisión cubana-estadounidense nacida en La Habana denunció que "hoy en día las condiciones de salud y falta de alimentos es más que precaria".

Días antes, cuando estallaron las protestas en la Isla, se había sumado a la viral etiqueta SOS Cuba, que tanto apoyo entre cubanos y rostros internacionales ha suscitado.

Y en este nuevo mensaje la conductora de "Caso Cerrado" también tuvo espacio para agradecer a todos los que han contribuido a hacer cada vez más visible lo que ocurre en Cuba.

"Gracias a todos los artistas, periodistas, personalidades, negocios, etc, que se han unido a la causa por la libertad de Cuba, especialmente en estos últimos días. Gente común que comparte en sus redes sociales fotos y videos de la brutalidad que se vive allá. Esto es un asunto global" dijo a la par que afirmó que "¡Lo que pasa a 90 millas de Miami nos afecta a todos!".

Su llamado lo acompañó de los hashtags #libertad #soscuba, además de otros relativos a su nombre y el programa "Caso Cerrado".

Tras las protestas desatadas el 11 de julio en Cuba, cuando miles de ciudadanos tomaron las calles de más de sesenta ciudades en el país para pedir libertad y el fin de la dictadura, no ha dejado de crecer el apoyo al pueblo en sus reclamos por parte de reconocidos exponentes de la cultura, el espectáculo, la ciencia o el deporte cubanos y extranjeros.

Las escenas que muestran cómo fuerzas militares y paramilitares del régimen arremetieron con violencia contra manifestantes, algunos de los cuales se encuentran aún detenidos o en paradero desconocido, han despertado condena mayoritaria por parte de personas sensibilizadas con el pueblo cubano y defensores del derecho a la libre expresión y manifestación pacífica.

Dentro de los últimos en sumarse al apoyo a Cuba se encuentran la modelo española Águeda López, esposa del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, Zion & Lennox o la cantante urbana Mariah Angeliq.

El músico cubano Harold López-Nussa también acudió a sus redes en horas recientes para hacer un llamado al respeto al derecho a la libre expresión y pensamiento, en pro de una Cuba donde haya espacio para todos y en contra de la violencia.

"No estoy de acuerdo con el abuso de poder. Definitivamente No a la violencia. Amo a Cuba profundamente y no veo que sea un lugar para todos los cubanos, lo cual me causa mucho dolor", dijo en su mensaje.

Mientras, desde el oficialismo continúan negando que hubiera existido desapariciones o agresiones contra los manifestantes, pese a los testimonios de las víctimas, las imágenes de lo ocurrido y las denuncias.