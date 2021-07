Señorita Dayana: "Cuba necesita un cambio, y ese cambio es ya"

Señorita Dayana Foto © Instagram / Señorita Dayana

Dayana Chávez Victoria, más conocida como Señorita Dayana, compartió en su perfil de Instagram un vídeo la multitudinaria marcha de este lunes en Washington, donde continuaron las manifestaciones frente a la Casa Blanca y la embajada cubana en la ciudad para pedir la libertad de la Isla.

A través de su perfil en la red social, la artista cubana compartió la grabación en la que se ve a cientos de personas con banderas cubanas y estadounidenses marchando por la capital de Estados Unidos mientras gritan "Patria y Vida".

"¡¡Esta imagen me hace tener fe!! Esta imagen alimenta mi esperanza y quizás la de muchos cubanos dentro y fuera de la Isla!! No sé si será un milagro, no sé si aunque sea por casualidad, pero Cuba necesita un cambio, y ese cambio es YAAAAA!!!", comentó junto al clip.

"Libertad, Dignidad, Prosperidad, Derechos Humanos y Civiles, Paz, Abolición definitiva de todo lo inhumano, Líderes verdaderamente representativos, Pluripartidismo, Democracia, Derecho total de Vivir, y no de sobrevivir!!", añadió la reguetonera junto al mismo mensaje.

Son varios los rostros reconocidos de la esfera cubana los que han compartido estas mismas imágenes para mostrar su apoyo a todos los manifestantes que este lunes salieron a las calles de Washington. Algunos de ellos son Randy Malcom, Alexander Delgado o El Micha.

Desde las protestas del 11J, Señorita Dayana ha estado alzando la voz a favor del pueblo cubano y su libertad en redes sociales, donde también ha denunciado la represión del gobierno.

Tras los Premios Juventud 2021, la artista también recurrió a sus redes sociales para aplaudir la emotiva actuación de Gente de Zona y Yotuel Romero de Patria y Vida.

"¡Qué emotiva actuación! Gracias mis niños por llevar el mensaje a otro nivel. Gracias a Premios Juventud por apoyar esta lucha de los cubanos", expresó en un post que compartió junto a un fragmento de la presentación de los cubanos.

