Coronavirus en Cuba: OCDH denuncia ocultación masiva de información y panorama dantesco en el sistema sanitario

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes la "ocultación masiva de información" sobre los efectos de la pandemia en Cuba, por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel, que pone en entredicho los datos oficiales, así como el colapso hospitalario del sistema de salud que deja “escenas dantescas”.

"Todos los días recibimos informaciones de nuestra red de observadores en la isla, donde se relatan escenas dantescas sobre la situación con el Covid-19. Los hospitales están colapsados en algunas provincias, los fallecimientos podrían triplicar las cifras oficiales y el sistema de salud cubano sencillamente se ha quebrado", afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.

Situaciones como la del hospital provincial de Ciego de Ávila, "donde no hay enfermeros desde las ocho de la noche y existe un solo médico cubriendo tres salas de Covid", describen un trágico panorama que se salda con más muertes por coronavirus que las contabilizadas en los reportes oficiales.

Los reportes recibidos por el OCDH de manos de activistas cubanos de la sociedad civil independiente, dan cuenta de la escasa capacidad gubernamental para combatir la crisis sanitaria y de una supuesta “ocultación masiva de información” sobre muertes y casos positivos, y otras irregularidades como la “falsificación oficial de certificados de defunción”.

“Llamamos al gobierno de Cuba a pedir y aceptar toda la ayuda humanitaria internacional, y no de forma selectiva, como ha venido sucediendo hasta ahora. El problema es grave. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud deben actuar inmediatamente”, indicó el OCDH.

Profesionales sanitarios que trabajan sin descanso y sin los equipos de protección adecuados; hospitales colapsados y pacientes que no reciben la mínima atención indispensable forman parte de una realidad que el gobierno pretende ocultar y que parece habérsele ido de las manos.

"No hacen un leucograma básico, no hacen rayos X, no hay jeringuillas, no hay anticoagulantes, no hay antibióticos, no hay vergüenza", dijo al OCDH un médico de Ciego de Ávila. Su testimonio no es el único entre los profesionales que denuncian la situación, pero que mantienen el anonimato por temor a represalias.

Preocupante resulta también los testimonios de fuentes médicas que ponen en duda la eficacia de los candidatos vacunales cubanos, aplicados de forma masiva sin el visto bueno de agencias reguladoras independientes.

"Se está enfermando gente, no importa cuál vacuna cubana recibiera. Igualmente se mueren. Lo único cierto es que esas estadísticas no se reflejan en ningún lado. Es parte de la política de este gobierno, tratar de aparentar una tranquilidad que no existe", avisó otro profesional sanitario.

"No hay cómo tratar pacientes en Cuba, ni complementos tan simples como el oxígeno. Es duro y triste (...) Nos estamos muriendo poco a poco. Aquí en Guantánamo estamos cayendo como moscas, sin palabras", dijeron otros dos médicos al OCDH.

Según esta entidad, los testimonios recibidos reflejan falta de personal, de camas, oxígeno, oxímetros de pulso, medicamentos básicos, así como la manipulación de los certificados de defunción, una práctica ilegal que constituiría un delito y que no se explica en ningún caso por el desabastecimiento y la crisis que golpea al sistema sanitario cubano.

"Esta última denuncia se repite en todas las regiones del país. El gobierno ha decidido no mencionar el Covid-19 como causa en documentos oficiales de defunción de centenares de personas. A cambio registra que falleció por tromboembolismo pulmonar o neumonía", explicó González Raga.

Una “situación dantesca” se vivió este fin de semana en Santiago de Cuba, cuando un centenar de cadáveres se apilaron en el hospital provincial, sin refrigeración, según relataron al OCDH funcionarios conocedores del problema.

"Tuvieron que buscar camiones para llevarlos a los cementerios, no había ni suficientes ataúdes. En Santiago están enterrando fallecidos en fosas comunes de los cementerios de Siboney, El Cobre, Juan González y El Cristo, por falta de capacidad. Ninguno de esos muertos está en las cifras oficiales de fallecidos", denunciaron.

Indicios del descontrol de la situación y la manipulación de los datos de la pandemia en Cuba se vienen detectando en redes sociales de forma creciente en los últimos tiempos, a raíz del aumento significativo de casos reconocidos en los reportes oficiales y de las denuncias de pacientes y familiares sobre las condiciones de los centros de aislamiento y hospitales cubanos.

Sin embargo, la falta de transparencia, el miedo y la censura han dificultado la labor de investigación de los medios independientes que buscan ofrecer información veraz y que, por ello, se limitan a reproducir los datos oficiales sobre coronavirus que ofrecen los reportes oficiales del MINSAP.

"La ocultación masiva de información sobre la saturación de los hospitales, la falta de insumos médicos básicos y la falsificación de los certificados de defunción, para ocultar el motivo de las muertes, resultan intolerables y deben ser denunciados", concluyó González Raga.