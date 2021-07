Fallece la joven atleta cubana Alegna Osorio

La atleta cubana Alegna Osorio Mayarí, de lanzamiento del martillo, que estaba hospitalizada desde abril tras sufrir un grave accidente durante un entrenamiento, falleció en la noche de este martes, según confirmó en redes sociales un miembro de la Dirección de Deportes de Camagüey.

"El atletismo Cubano está de luto. Luego de un accidente durante un entrenamiento y de dura batalla por su vida, falleció la atleta Alegna Osorio. Llegue a familiares, amigos y compañeros nuestro pésame y el de la Dirección Provincial de Deportes en Camagüey", escribió en Facebook Reinaldo Varona Martínez, quien no ofreció mayores detalles sobre el fatal desenlace de la joven, de apenas 19 años.

"El deporte camagüeyano está de luto por la muerte de la joven martillista Alegna Osorio Mayarí. La medallista de los Juegos Olímpicos de la Juventud estuvo luchando durante los últimos meses para superar el coma y las afectaciones que le ocasionaron un accidente con un implemento de su deporte, pero anoche no pudo continuar. Luz para nuestra campeona", escribió por su parte en la citada red social el periodista deportivo Félix Anazco, del diario Adelante, que había ido informando en los últimos meses sobre la evolución de la joven.

Considerada una “promesa” en la disciplina, Osorio llegó a ser comparada con su coterránea Yipsi Moreno, múltiple campeona mundial y medallista olímpica.

El propio Anazco Ramos informaba en octubre de 2018: “Alegna Osorio, única camagüeyana en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, consiguió la medalla de bronce en el lanzamiento del martillo (3 kilogramos). ¿Será la nueva Yipsi Moreno?”.

La juvenil camagüeyana, entonces con 16 años, sumó 127 metros entre sus dos mejores lanzamientos del implemento.

Al año siguiente, la atleta cosechó otros dos metales de bronce en el Campeonato Nacional de Atletismo (marca de 67.73 metros) y en el Panamericano de Atletismo de San José, Costa Rica (50.15 m).

Alegna Osorio Mayarí sufrió un grave accidente el 18 de abril, del que la prensa oficialista cubana no ofreció ningún detalle. No obstante, trascendió que podría haber recibido un golpe en la cabeza de otro deportista mientras entrenaba. Esa versión no fue confirmada ni negada por las autoridades del país, que mantuvieron un silencio total sobre el tipo de accidente que sufrió Osorio Mayarí.

Aunque a finales de abril medios deportivos indicaron que la atleta había mejorado y que había salido del coma, la noticia de este 28 de julio confirma el lamentable deceso de la joven deportista.