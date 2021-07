Yotuel en manifestación en Madrid: "Díaz-Canel, la juventud no te quiere"

El artista cubano Yotuel Romero unió su voz a la de miles de cubanos que se manifiestan este domingo en Madrid para pedir libertad y democracia para Cuba, y aseguró que en la isla "la juventud ha dicho se acabó".

Además de cantar Patria y Vida, devenido himno por la libertad de la isla y banda sonora de las protestas de cubanos alrededor del mundo, Yotuel pidió la libertad para los presos políticos cubanos, en particular para Maykel Osorbo, Esteban Rodríguez y Luis Manuel Otero Alcántara.

"Precisamente hoy me puse este pulóver porque hoy yo no entiendo de partidos, el único partido que entiendo es el de derechos humanos, lo que está ocurriendo en Cuba con una juventud desarmada que ha dicho se acabó no lo podemos callar porque eso es humanidad", dijo Yotuel.

Yotuel en manifestación en Madrid / CiberCuba

La manifestación comenzó a las 2:00 de la tarde (hora de España) en las Cibeles, tuvo una parada en Callao y ahora continúa en la Puerta del Sol.

Además de los cubanos, se sumaron españoles y personas de diferentes nacionalidades latinoamericanas que se solidarizan con la situación de Cuba.

"Nosotros vamos a estar en la calle hasta que Cuba sea libre, donde quiera que haya un cubano va a estar diciendo 'Cuba libre'", gritó Yotuel ante una multitud vestida de blanco.

El artista cubano pidió al gobierno español que adopte una postura firme con lo que está sucediendo en Cuba y que proteja a los cubanos nacionalizados españoles.

"Le hago una petición al gobierno español: entrar a Cuba como españoles que somos también, porque aquí pagamos impuestos, que nos protejan las leyes españolas en Cuba", pidió Yotuel.

El cantante, esposo de la española Beatriz Luengo, dijo que muchos cubanos reconocían a España como "la madre patria" y que "una madre nunca abandona a sus hijos".

Manifestación de cubanos en Madrid / CiberCuba

Yotuel Romero, que estuvo participando en las manifestaciones en Miami en los últimos días, también envió un mensaje al gobernante cubano: "Díaz-Canel, la juventud no te quieres. Los cubanos del mundo no te quieren. Queremos un país libre y elegir a nuestro presidente".